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Леди Гага выпустила долгожданный альбом "Mayhem", над которым работала 5 лет

Пятница 07 марта 2025 13:40
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Леди Гага выпустила долгожданный альбом "Mayhem", над которым работала 5 лет Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская певица Леди Гага выпустила новый альбом "Mayhem", который стал ее первой полноценной работой за последние пять лет. Альбом содержит 14 треков, среди которых уже известные хиты "Die With a Smile", "Disease" и "Abracadabra".

Что известно о новой работе знаменитости и какие отзывы у критиков - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Что известно об альбоме "Mayhem"

В записи "Mayhem" принимали участие Бруно Марс и французский электронный музыкант Gesaffelstein.

Первого можно услышать в треке "Die With a Smile", а второго - в "Killah". Также над материалом работал бизнесмен и предприниматель Майкл Полански, который является женихом Леди Гаги.

Он стал соавтором многих песен. Для создания трека "Abracadabra" Гага использовала сэмпл из композиции "Spellbound" группы Siouxsie and the Banshees - участники этого коллектива указаны в авторских данных песни.

Во время анонса "Mayhem" Леди Гага говорила о музыкальном разнообразии альбома и влиянии различных жанров и артистов, в том числе альтернативы 1990-х, французской электроники, Дэвида Боуи и Принса.

Она также намекнула на сходство нового релиза с ее ранними работами, в частности хитом "Bad Romance".

Сейчас новый альбом звезды возглавляет чарт iTunes в 28 странах и Apple Music в шести странах.

Леди Гага - Disease

Леди Гага - Garden Of Eden

Леди Гага - Perfect Celebrity

Леди Гага - Vanish Into You

Леди Гага - Zombieboy

Леди Гага - LoveDrug

Леди Гага - How Bad Do U Want Me

Леди Гага - Don't Call Tonight

Леди Гага - Shadow Of A Man

Леди Гага - The Beast

Леди Гага - Blade Of Grass

Что говорят критики

Рецензент The Guardian описал альбом как "подтверждение основных ценностей Гаги" и отметил его электронное, хаусовое и диско звучание, а также яркие припевы.

В The Times певицу похвалили за "триумфальное возвращение к поп-музыке, которая когда-то принесла ей славу".

Журналист Variety отметил в "Mayhem" определенное "переосмысление" и напоминание о лучших идеях Леди Гаги.

Газета The Telegraph сравнила альбом с "таранным нападением" в положительном смысле, подчеркнув, что на фоне довольно однотипной поп-музыки, Леди Гага выгодно отличается.

Единственная негативная рецензия на альбом поступила от Slant, который назвал пластинку скучной.

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При написании материала использовались следующие источники: YouTube Леди Гаги, The Guardian, The Times, Variety, The Telegraph, Slant.

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