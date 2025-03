Леди Гага выпустила долгожданный альбом "Mayhem", над которым работала 5 лет

Что известно об альбоме "Mayhem"

В записи "Mayhem" принимали участие Бруно Марс и французский электронный музыкант Gesaffelstein.

Первого можно услышать в треке "Die With a Smile", а второго - в "Killah". Также над материалом работал бизнесмен и предприниматель Майкл Полански, который является женихом Леди Гаги.

Он стал соавтором многих песен. Для создания трека "Abracadabra" Гага использовала сэмпл из композиции "Spellbound" группы Siouxsie and the Banshees - участники этого коллектива указаны в авторских данных песни.

Во время анонса "Mayhem" Леди Гага говорила о музыкальном разнообразии альбома и влиянии различных жанров и артистов, в том числе альтернативы 1990-х, французской электроники, Дэвида Боуи и Принса.

Она также намекнула на сходство нового релиза с ее ранними работами, в частности хитом "Bad Romance".

Сейчас новый альбом звезды возглавляет чарт iTunes в 28 странах и Apple Music в шести странах.

Леди Гага - Disease

Леди Гага - Garden Of Eden

Леди Гага - Perfect Celebrity

Леди Гага - Vanish Into You

Леди Гага - Zombieboy

Леди Гага - LoveDrug

Леди Гага - How Bad Do U Want Me

Леди Гага - Don't Call Tonight

Леди Гага - Shadow Of A Man

Леди Гага - The Beast

Леди Гага - Blade Of Grass

Что говорят критики

Рецензент The Guardian описал альбом как "подтверждение основных ценностей Гаги" и отметил его электронное, хаусовое и диско звучание, а также яркие припевы.

В The Times певицу похвалили за "триумфальное возвращение к поп-музыке, которая когда-то принесла ей славу".

Журналист Variety отметил в "Mayhem" определенное "переосмысление" и напоминание о лучших идеях Леди Гаги.

Газета The Telegraph сравнила альбом с "таранным нападением" в положительном смысле, подчеркнув, что на фоне довольно однотипной поп-музыки, Леди Гага выгодно отличается.

Единственная негативная рецензия на альбом поступила от Slant, который назвал пластинку скучной.

