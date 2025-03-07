"З перших секунд все ясно". Каменських звинуватили у плагіаті пісні відомої співачки (відео)

"Нова пісня? Що думаєте, випускаємо?", - запитала Каменських у своєму Instagram.

Думки слухачів розділилися: одні з нетерпінням чекають на прем'єру, тоді як інші звинуватили артистку у використанні чужої мелодії.

Чимало користувачів соцмереж звернули увагу на схожість нового треку Насті, назву якого вона поки що не розголошує, із піснею "Flashbacks" румунської співачки Inna.

Дехто припустив, що це може бути кавер на популярний хіт:

Такс, я чую плагіат

Дуже знайома мелодія і звучання слів також. Це часом не "Flashbacks" - Inna?

Десь я вже схоже чула

Одразу помітна мелодія з пісні "Flashbacks"

Безсоромний плагіат

Чути плагіат

Це кавер на INNA flashback?

Я навіть коли слухала NK, думала, що вона ту пісню співає. Мозок автоматично слова мені підкидував звідти

З перших секунд все ясно.

Співачка не стала коментувати ні здогадки слухачів, ні висунуті їй звинувачення.

Варто зазначити, що композицію "Flashbacks" було випущено у лютому 2021 року. За чотири роки цей трек румунської співачки набрав понад 96 мільйонів прослуховувань на YouTube.

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