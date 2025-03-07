Пивоваров и Kalush Orchestra популяризируют украинское культурное наследие в смешном видео

Известный певец Артем Пивоваров выпустил новую песню "Підманула" в рамках проекта "The Вуса". Вместе с группой Kalush Orchestra он сделал кавер на украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале Artem Pivovarov .

"Это вторая работа в исполнении группы "The Вуса", созданной Артемом Пивоваровым с целью популяризировать украинскую культуру. Этот проект является ретроспективой, которая возвращает во времена "усатого фанка" - важному периоду в истории украинской музыки", - сказано в описании к песне.

За основу композиции был взят текст известной народной песни "Ти ж мене підманула" - украинской классики, которая получила новое звучание в Pivovarov Production.

Также артист представил яркий клип, а точнее мини-фильм с яркими персонажами и динамичным сюжетом. Кроме Артема Пивоварова и участников группы Kalush Orchestra, главных действующих лиц сыграли Евгений Янович, Мария Рудинская-Заниборщ и Сандро Матеуш.

"Підманула" - это очередной случай популяризировать наше культурное наследие, что является важной миссией для меня. Благодарен ребятам из Kalush Orchestra, которые поддержали мою идею и дополнили эту работу своей энергией, сделав ее месседж еще более мощным", - подчеркнул Артем Пивоваров.

Также он отметил, что настроение песни максимально раскрывается через формат проекта "The Вуса".

"Мы создали настоящий музыкальный видео экшн, где есть место гиперболизации и комизма. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Підманула" каждый почувствует такую ​​необходимую в наше время положительную энергию, которой заряжена эта работа", - подытожил Пивоваров.

Как отреагировали в сети

Многие меломаны уже успели прослушать новый хит Артема Пивоварова и Kalush Orchestra и пришли в восторг:

"Это фантастика! Песня с первого раза засела в голове, и то надолго. Клип - настоящее произведение искусства, здесь можно смотреть и смотреть"

"Украинская музыкальная индустрия выходит на новый уровень! Такое видео можно показывать миру как образец современного творчества"

"Невероятный вокал и настоящая атмосфера украинской песни"

"Что ни работа - то шедевр! Послушала раз, а текст и мелодия уже засели в голове. Чувствую, это будет настоящим хитом этой весной"

"Здесь совершенно все, песня, клип, ваши образы - прекрасно!"

"Сколько раз можно прослушать этот трек на повторе? Потому что я уже превысила все возможные лимиты!"

"Атмосфера видео просто завораживает. Будто попадаешь в настоящий украинский кинофильм!"

"Все сериалы и кино отдыхают наравне с этим клипом!".



Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Напомним, Пивоваров - украинский певец, музыкант, автор песен, саунд-продюсер. Свою музыкальную карьеру начал как лидер волчанской пост-хардкор группы Anger.

С 2011 по 2012 был вокалистом харьковской группы Dance Party.Dance!Dance!, затем работал под псевдонимом Art Rey. С 2014 года выступает под собственным именем.

В 2024 году Пивоваров дал сразу три сольных концерта в столичном Дворце спорта. Он стал первым исполнителем в истории Украины, который смог собрать такое количество людей в крупном концертном зале. Все его шоу отличались оригинальными постановками и сложными техническими элементами.

В августе 2024 года Артем Пивоваров эффектно появился на концерте Klavdia Petrivna и спел дуэтную песню "Барабан".

Также вас может заинтересовать