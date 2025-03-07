Jerry Heil в дуэте с MONATIK щемяще спели о любви (видео)

Jerry Heil и MONATIK презентовали свою первую совместную песню, которую назвали "ВИМОЛИВ". Артисты объединились, чтобы спеть о чувствах, настолько сильных, что в них трудно поверить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

Jerry Heil поделилась, что "Вимолив" - о любви, которую действительно можно только вымолить.

В основу композиции положено стихотворение поэта Юрия Издрика "Rattle", а фортепианную партию записал пианист Евгений Хмара. JerryHeil и MONATIK (фото: Михаил Федорак)

Идея создать песню принадлежала именно Jerry Heil, а сотрудничество с Дмитрием Монатиком, по словам последнего, стало легким и органичным.

Jerry Heil и MONATIK (фото: Михаил Федорак)

Евгений Хмара также поделился впечатлениями о совместной работе с исполнительницей, отметив, что это была музыка, которая родилась мгновенно, без размышлений, в потоке творчества.

К слову, вместе с песней артисты представили также атмосферный видеоклип, режиссером которого стал Илья Дуцик.

Кроме того, "ВИМОЛИВ" стал официальным саундтреком к романтической комедии "Отпуск вслепую", которая выйдет в кинотеатрах Украины 13 марта.

Трек также войдет в будущий альбом Jerry Heil "АРХЕТИПИ", к которому уже анонсированы зимний хит "СНІГ" и совместная работа с Евгением Хмарой "РОЗЧИНЯЮСЬ".

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