Юзик знову потрапив у гучний скандал: з'явилися фото

Нардеп від Слуги народу опинився в центрі скандалу (Колаж РБК-Україна)

Юрій Корявченков неприємно здивував жителів рідного міста

Народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков ("Юзик") знову потрапив у скандал через неправильне паркування. Його автомобіль сфотографували на одній з вулиць Кривого Рогу і опублікували в групі "Це Кривий Ріг, дитинко" на Facebook.

Як зазначає автор публікації, Юрій Корявченков припаркувався на своєму білому джипі марки Toyota прямо поперек повороту. Відзначається, що нардеп зупинився біля популярного ресторану на проспекті Миру "Кіптява і Баклажан".

Скріншот публікації

"Дзержинка. "Юзик припаркувався біля "Кіптяви і Баклажана". Права за сало?" – написав місцевий житель Олексій Ігнатенко.

Юзик знову потрапив у скандал з паркуванням (Фото: facebook.com/ekrd.krivoy.rog)

У коментарях під публікацією користувачі вибухнули від обурення, так як народний депутат порушує елементарні правила паркування. Вони відзначили, що Юрій Корявченков дозволяє собі вже не вперше порушувати правила, так як тепер він друг президента і парламентарій.

Юзик знову потрапив у скандал з паркуванням (Фото: facebook.com/ekrd.krivoy.rog)

Нагадаємо, це не перший інцидент з Юрієм Корявченковим. Раніше він викликав обурення жителів Одеси, так як припаркував свій величезний білий джип прямо посеред дороги біля згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Він перегородив проїзд для автомобілів пожежних та рятувальників, які займалися завалами після трагедії.