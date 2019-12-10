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Народний депутат заблокував машину пожежних в Одесі: у мережу потрапило відео

STYLERЖиття    10.12.2019 - 17:33
Народний депутат заблокував машину пожежних в Одесі: у мережу потрапило відео
Народний депутат заблокував дорогу пожежним в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат від "Слуги народу" заблокував дорогу рятувальникам на місці пожежі в Одесі

Нардеп Юрій Корявченков (Юзик) заблокував проїзд для машини рятувальників, які ліквідували наслідки пожежі в Одесі. Так, колишній актор студії "Квартал 95" припаркував свій величезний білий джип прямо біля згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу по вулиці Троїцькій.

Як повідомляють на сторінці місцевого "7 каналу" в соціальній мережі Facebook, Юрій Корявченков приїхав до Одеси, щоб відвідати місце моторошної та жахливої пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Народний депутат припаркував свій білий джип марки Toyota прямо посеред перехрестя і пішов. На кадрах відео видно, що в цей момент до будівлі коледжу під'їхала пожежна машина з рятувальниками, які розчищали будівлю і шукали тіла тих, хто пропав. Величезний позашляховик перегородив майже все перехрестя і пожежники не змогли проїхати.

Через кілька хвилин Юрій Корявченков побачив, що заблокував проїзд машині рятувальників і побіг до свого автомобіля. Після цього він сів у свою машину і поїхав. Як повідомляють очевидці інциденту, на місці трагедії "Юзик" більше не з'являвся.

У коментарях під відео користувачі розкритикували поведінку народного депутата і висловили здивування тим, що нардеп відвідав місце пожежі через кілька днів після трагедії.

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Новини України пожежаЮрій Корявченков
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