Народний депутат заблокував машину пожежних в Одесі: у мережу потрапило відео

Народний депутат заблокував дорогу пожежним в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат від "Слуги народу" заблокував дорогу рятувальникам на місці пожежі в Одесі

Нардеп Юрій Корявченков (Юзик) заблокував проїзд для машини рятувальників, які ліквідували наслідки пожежі в Одесі. Так, колишній актор студії "Квартал 95" припаркував свій величезний білий джип прямо біля згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу по вулиці Троїцькій.

Як повідомляють на сторінці місцевого "7 каналу" в соціальній мережі Facebook, Юрій Корявченков приїхав до Одеси, щоб відвідати місце моторошної та жахливої пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Народний депутат припаркував свій білий джип марки Toyota прямо посеред перехрестя і пішов. На кадрах відео видно, що в цей момент до будівлі коледжу під'їхала пожежна машина з рятувальниками, які розчищали будівлю і шукали тіла тих, хто пропав. Величезний позашляховик перегородив майже все перехрестя і пожежники не змогли проїхати.

Через кілька хвилин Юрій Корявченков побачив, що заблокував проїзд машині рятувальників і побіг до свого автомобіля. Після цього він сів у свою машину і поїхав. Як повідомляють очевидці інциденту, на місці трагедії "Юзик" більше не з'являвся.

У коментарях під відео користувачі розкритикували поведінку народного депутата і висловили здивування тим, що нардеп відвідав місце пожежі через кілька днів після трагедії.