Юзик снова попал в громкий скандал: появились фото

Нардеп от Слуги народа оказался в центре скандала (Коллаж РБК-Украина)

Юрий Корявченков неприятно удивил жителей родного города

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков ("Юзик") снова попал в скандал из-за неправильной парковки. Его автомобиль сфотографировали на одной из улиц Кривого Рога и опубликовали в группе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.

Как отмечает автор публикации, Юрий Корявченков припарковался на своем белом джипе марки Toyota прямо поперек поворота. Отмечается, что нардеп остановился возле популярного ресторана на проспекте Мира "Копоть и Баклажан".

Скриншот публикации

"Дзержинка. "Юзик припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало?" – написал местный житель Алекс Игнатенко.

Юзик снова попал в скандал с парковкой (Фото: facebook.com/ekrd.krivoy.rog)

В комментариях под публикацией пользователи взорвались от негодования, так как народный депутат нарушает элементарные правила парковки. Они отметили, что Юрий Корявченков позволяет себе уже не впервые нарушать правила, так как теперь он друг президента и парламентарий.

Юзик снова попал в скандал с парковкой (Фото: facebook.com/ekrd.krivoy.rog)

Напомним, это не первый инцидент с Юрием Корявченковым. Ранее он вызвал возмущение жителей Одессы, так как припарковал свой огромный белый джип прямо посреди дороги возле сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Он перегородил проезд для автомобилей пожарных и спасателей, которые занимались завалами после трагедии.