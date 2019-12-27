ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юзик снова попал в громкий скандал: появились фото

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 16:48
Юзик снова попал в громкий скандал: появились фото
Нардеп от Слуги народа оказался в центре скандала (Коллаж РБК-Украина)

Юрий Корявченков неприятно удивил жителей родного города

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков ("Юзик") снова попал в скандал из-за неправильной парковки. Его автомобиль сфотографировали на одной из улиц Кривого Рога и опубликовали в группе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.

Как отмечает автор публикации, Юрий Корявченков припарковался на своем белом джипе марки Toyota прямо поперек поворота. Отмечается, что нардеп остановился возле популярного ресторана на проспекте Мира "Копоть и Баклажан".

Юзик снова попал в громкий скандал: появились фото

Скриншот публикации

"Дзержинка. "Юзик припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало?" – написал местный житель Алекс Игнатенко.

Юзик снова попал в громкий скандал: появились фото

Юзик снова попал в скандал с парковкой (Фото: facebook.com/ekrd.krivoy.rog)

В комментариях под публикацией пользователи взорвались от негодования, так как народный депутат нарушает элементарные правила парковки. Они отметили, что Юрий Корявченков позволяет себе уже не впервые нарушать правила, так как теперь он друг президента и парламентарий.

Юзик снова попал в громкий скандал: появились фото

Юзик снова попал в скандал с парковкой (Фото: facebook.com/ekrd.krivoy.rog)

Напомним, это не первый инцидент с Юрием Корявченковым. Ранее он вызвал возмущение жителей Одессы, так как припарковал свой огромный белый джип прямо посреди дороги возле сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Он перегородил проезд для автомобилей пожарных и спасателей, которые занимались завалами после трагедии.

Сколько "Слуги народа" планируют потратить на новогоднем корпоративе: названы суммы Сериал "Слуга народа" попал в громкий скандал: что произошло
Новости Украины парковкаСлуга народаЮрий Корявченков
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь