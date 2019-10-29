Попросили дати - я дав: нардеп здивував заявою про скандал з "Кварталом 95"

Юрій Корявченков (Фото: Слуга Народу/Facebook)

Нардеп Юрій Корявченков натякнув, що хор Верьовки "напросився" на виступ у "Вечірньому Кварталі"

Народний депутат Юрій Корявченков, колишній учасник "Квартал 95" пояснив, чому він приніс у Верховну Раду квитки на виступи і кому він їх віддав. Також він розповів, яким чином хор Верьовки опинився на виступі в "Вечірньому кварталі". Свій коментар він дав для журналіста "Радіо Свобода".

Журналіст "Радіо Свобода" поспілкувалася з Юрієм Корявченковим ("Юзіком") в кулуарах Верховної Ради. Вона поцікавилася історією з квитками – коли нардеп роздавав запрошення на виступ "Вечірнього кварталу".

"Це були запрошення, безкоштовні запрошення. Я не роздавав ці квитки. Одній людині просто дав і все. Я ввечері не міг потрапити в палац "Україна", так як було засідання. Я їх сфотографував і відправив, щоб електронними квитками їх віддали", - пояснив народний депутат і додав, що запрошення були не для нардепів.

Також він відповів на питання з приводу виступу хору Верьовки у "Вечірньому кварталі" і натякнув, що ініціатива надійшла від художнього керівника.

"Художній керівник підійшов до мене і попросив контакти "Кварталу", щоб зв'язатися і все", - сказав він і підтвердив, що він не брав участь у запрошенні хору Верьовки, а лише дав контакт для зв'язку.

"В кулуарах підійшов художній керівник і попросив дати контакти "Кварталу". Я дав", - додав Юрій Корявченков і спростував інформацію про те, що це його люди контактували з керівником хору і запросили їх взяти участь у виступі.

Юрій Корявченков пояснив ситуацію з хором Верьовки (Відео: Радіо Свобода)