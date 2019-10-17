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У Раді засікли екс-"кварталівця" за дивним заняттям (фото)

STYLERЖиття    17.10.2019 - 18:21
У Раді засікли екс-"кварталівця" за дивним заняттям (фото)
Нардепа Юзика застукали за дивним заняттям (УНІАН)

Нардеп від "Слуги народу" і колишній актор "Кварталу" Юзік роздавав квитки на концерт

Колишній актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков, який відомий людям, як "Юзік" зараз належить до партії "Слуга народу" та працює в Раді. На цей раз в будівлі парламенту, нардеп замість своїх прямих обов'язків, почав "забезпечувати квитками" інших парламентаріїв входами на концерт "Вечірнього кварталу". Про це свідчить фото , яке опублікувало видання 1News.

"Кожен вечір, вечір настає раптом! У перервах між голосуванням, написанням законів і служінню народу депутат Юрій Корявченков він же Юзік роздає квитки на Вечірній Квартал", – йдеться у підписі до фото.

У Раді засікли екс-&quot;кварталівця&quot; за дивним заняттям (фото)Нардеп Юрій Корявченков обилечивает колег (1news.com.ua)

На знімку видно, як Юзік передає квитки на концерт кільком народним депутатам. У той же час в руках у екс-"кварталівця" була ціла пачка квитків на концерт, який відбувся в той же день, 16 жовтня, в 19:00 в Палаці "Україна".

На цьому виступі коміків засвітилися такі нардепи, як Давид Арахамія, спортсмен і депутат Жан Беленюк. Також серед гостей були помічені президент Федерації футболу України Андрій Павелко та антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

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