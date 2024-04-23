"Если проиграем войну, сотрут все": реакция военных на прекращение консульских услуг за границей

Реакция военнослужащих

Пользователь соцсети Facebook Олег Владимирович отметил, что решение МИД может и возмутительное, но "логичное и правильное".

"Так меньше хитрожо*ых пробежит "между капельками". А рождение ребенка, при желании, можно и через месяц зарегистрировать", - добавил он.

Публикация пользователя Олега Володимировича (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Еще один мужчина - Анатолий Зайченко - подчеркнул, что возмущаться люди будут потом "за Байкалом".

"Если проиграем войну - вывезут, сотрут все", - отметил он.

Публикация пользователя Анатолия Зайченко (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Другие военнослужащие, находящиеся на службе ВСУ и защищающие Украину от врага, под публикациями на тему прекращения консульских услуг для мужчин за границей оставляли следующие комментарии:

"Давно пора"

"Все верно"

"И это правильно..."

"Все правильно"

"Отлично, наконец" и т.п.

Как меняется процесс мобилизации в Украине

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации №10449.

Несколько позже - 16 апреля - соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, а уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос України".

Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием - 18 мая.

Согласно положениям, касающимся консульских услуг за границей, в законе указано, что военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК.

При этом сделать это можно будет дистанционно (электронной почтой), по телефону или через электронный кабинет.