Чтоб не стать уклонистом по новому закону о мобилизации: что нужно знать обязательно

Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации . Нормы этого закона начнут действовать через месяц после подписи документа президентом. Теперь изменились некоторые правила для мобилизованных, добавились определенные пункты относительно ограниченно пригодных и военнообязанных, которые имеют отсрочку.

Что нужно знать, чтобы не стать уклонистом во время мобилизации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Закон о мобилизации №10449.

Военная подготовка

Срочную службу в Украине заменят базовой военной службой на 3 месяца. Молодежи до 25 лет нужно будет выбрать время и место прохождения такой подготовки. А с 2025 года в учебных заведениях всех форм собственности будет внедрена общевойсковая подготовка.

Учет

В течение 60 дней после вступления закона в действие всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо будет обновить собственные данные в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого нужно будет лично явиться в ТЦК или в пункт приема в ЦНАП (они уже начали открываться по всей стране) и предоставить свои данные по учету.

Также можно будет создать электронный кабинет военнообязанных (добровольно) для внесения туда личной и служебной (для резервистов) информации онлайн. Однако сейчас сервис еще на этапе разработки и воспользоваться им сейчас невозможно.

Инвалидность и ограниченно пригодные

Гражданам, получившим ІІ-ІІІ группы инвалидности в период с 22 февраля 2024 года (кроме военнослужащих) необходимо будет обновить свои данные в Реестре и повторно пройти медицинское освидетельствование для установления группы годности к службе.

Также ВВК придется пройти гражданам, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе. Новый закон отменяет эту категорию, поэтому повторное медицинское освидетельствование должно признать таких граждан пригодными или непригодными к службе.

Все, кто не обновят в указанный срок свои данные, могут быть ограничены в получении консульских услуг за границей (кроме получения удостоверения личности для возвращения в Украину) и вождении транспортных средств.

Документы и вызов в ТЦК

Все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их имеют право:

Работники ТЦК

Пограничная служба

Полиция

Процесс проверки документов может фиксироваться на фото или видео.

Правила вручения повесток не изменили, но есть нововведения для отказывающихся выполнять требования ТЦК.

Если гражданин не явится в ТЦК в срок, указанный на повестке, ТЦК имеет право обратиться в Национальную полицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат.

Если полиция (в случае невозможности выполнения этого требования) направляет соответствующее уведомление в ТЦК и через 5 дней после этого гражданину пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей в качестве военнообязанного или резервиста.

Днем вручения такого требования считается:

Вручение повестки под расписку по почте

День проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или о невозможности его вручить по адресу по другим причинам (в частности, если лицо не уведомило ТЦК свой актуальный адрес)

Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК имеет право обратиться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление транспортным средством во время мобилизации - на срок до исполнения или отзыва требования.

Отсрочка на два месяца

Добровольцы, самостоятельно пришедшие в ТЦК для поступления их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовку.

Бронирование

По новому закону бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", председатели областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления – не более 50% от количества военнообязанных.

Также могут быть забронированы сотрудники органов государственной власти, других госорганов, предприятий и организаций, которые критически важны для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения.

Еще право на бронь имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций даже если они там не работают. В число критически важных отнесли также работников сферы культуры и медиа.

Отсрочка от мобилизации

Теперь право на отсрочку от мобилизации имеют право:

Люди с инвалидностью всех групп и по решению ВВК. Им предоставляется отсрочка от 6 до 12 месяцев с условием пройти снова ВЛК по истечении срока отсрочки.

Родители 3-х несовершеннолетних детей – если нет долгов по алиментам, превышающим 3 месяца задолженности

Отцы-одиночки и матери-одиночки, чей муж (жена) погиб, пропал без вести, лишен родительских прав, находится в тюрьме

Отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей муж (жена) уже проходит службу

Родители несовершеннолетних детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями

Усыновители детей с инвалидностью - если дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишены родительской опеки

Супруги людей с инвалидностью III группы - только в случае инвалидности, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, психических расстройств при онкологии, паралитических синдромов

Те, у кого на содержании родители из I и II групп – если из супругов опекунов один невоенный, другого могут мобилизовать

Внуков бабушек и дедушек, имеющих инвалидность I и II групп, могут освободить от армии, если нет близких родственников

Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование последовательно, аспиранты

Преподаватели учебных заведений

Ученые

Демобилизация

Норма о демобилизации после 36 месяцев военной службы была исключена из нового закона. Сейчас в Кабинете министров работают над отдельным документом, определяющим нормы о демобилизации.

Однако в новом законе регулируется срок службы для контрактников и правила увольнения из армии для разных категорий военнослужащих.

Основания для увольнения со службы по призыву:

По возрасту (при достижении предельного возраста пребывания на военной службе)

По состоянию здоровья – на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев. Или при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу)

В связи с приговором суда, назначенным наказание в виде лишения свободы или ограничение свободы

По семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется отдельно

В связи с освобождением из плена

В связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава)

В связи с назначением на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия

Для военнослужащих по контракту