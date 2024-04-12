Юрист объяснила, как новый закон о мобилизации повлияет на украинцев за границей
После того, как Правительство приняло закон о мобилизации, у украинцев возникает много вопросов, что же изменится для военнообязанных граждан, в том числе и тех, кто сейчас находится за границей.
Об изменениях рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.
Чего ждать мужчинам за границей
Отметим, что новый закон о мобилизации вступит в силу только через месяц после того, как он будет подписан Владимиром Зеленским.
"Законопроектом 10449, который уже приняли, вводится обязанность всем мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, которые находятся за границей, при обращении в консульские учреждения обязательно обновлять персональные данные для военного учета. И услуги дипломатическими учреждениями Украины за границей не будут предоставляться, пока военнообязанный не обновит свои данные", - объясняет адвокат Мария Левченко.
Она добавляет, что должен быть разработан порядок Кабмина, который будет регламентировать, как дипломатические учреждения будут проверять военно-учетную информацию.
"То есть если обновляются данные, то только тогда гражданину предоставляются консульские услуги", - говорит адвокат.
Какие изменения предполагает новый закон
После вступления в силу нового закона мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.
Также новый закон предусматривает введение электронного кабинета для военнообязанных. В нем можно будет обновлять дистанционно свои данные.
Еще одна обязательная норма - военнообязанные должны будут в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в ТЦК и СП.
Новый закон также сузит категории мужчин, которые будут иметь право получить отсрочку от мобилизации. В частности, такую возможность потеряют почти все граждане, у которых жена или муж имеют ІІІ группу инвалидности.
Ранее мы писали о том, кто потеряет отсрочку и как будут вручать повестки согласно новому закону о мобилизации.
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