"Якщо програємо війну, зітруть все": реакція військових на припинення консульських послуг за кордоном

Реакція військовослужбовців

Користувач соцмережі Facebook Олег Володимирович зауважив, що рішення МЗС може й обурливе, але "логічне та правильне".

"Так менше хитрожо*их пробіжить "між крапельками". А народження дитини, за бажання, можна і через місяць зареєструвати", - додав він.

Допис користувача Олега Володимировича (скріншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Ще один чоловік - Анатолій Зайченко - наголосив, що обурюватися люди будуть потім "за Байкалом".

"Якщо програємо війну - вивезуть, зітруть все", - зауважив він.

Допис користувача Анатолія Зайченка (скріншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Інші військовослужбовці, що перебувають на службі ЗСУ та боронять Україну від ворога, під публікаціями на тему припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном залишали такі коментарі:

"Давно пора"

"Все вірно"

"І це правильно..."

"Все правильно"

"Чудово, нарешті" тощо

Як змінюється процес мобілізації в Україні

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Дещо згодом - 16 квітня - відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, а вже 17 квітня закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Це означає, що документ набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.

Згідно з положеннями, які стосуються консульських послуг за кордоном, у законі вказано, що військовозобов'язаним впродовж 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК.

При цьому зробити це можна буде дистанційно (електронною поштою), телефоном або через електронний кабінет.