Спортивні зірки на чолі з Шевченком і Світоліною зібрали 1 млн доларів Україні на аукціоні

Благодійна вечеря зі збору коштів на відновлення України напередодні відбулася в столиці Сполученого Королівства. До амбасадора платформи United24 Андрія Шевченка завітали спортивні знаменитості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сніданок з 1+1" .

Екс-керманич збірної України поділився подробицями вечері-аукціону. За його словами, підтримали благодійну акцію українські тенісисти Сергій Стаховський і Еліна Світоліна, а також недавні зірки англійського футболу – легенди "Челсі" Петр Чех і Джон Террі, ветеран "Ліверпуля" Джеймі Каррагер і найкращий бомбардир ЧС-1986 Гарі Лінекер.

"Було дуже багато лотів, зокрема і онлайн. Були пов'язані з грою у гольф лоти, були лоти відвідин концертів. Був навіть лот гри на стадіоні "Вемблі". Він передбачає, що можна взяти дві команди та провести матч на цій арені", – розповів Шевченко.

Володар "Золотого м'яча-2004" розкрив і лот від себе. Він пов'язаний із захопленням екс-форварда – гольфом. Шевченко запропонував кілька матчів у гольф із будь-якою роллю для себе – від суперника до наставника чи тренера. Таку ж роль обрав і колишній одноклубник українця Террі.

Загальні збори за підсумками склали орієнтовно 1 млн доларів. Глобальна ініціатива U24 була започаткована для підтримки України. Її мета – допомога українським захисникам і мирним мешканцям для відбудови країни.