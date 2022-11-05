"Я побачив вирви на ньому": Андрій Шевченко відновить стадіон в Ірпені, зруйнований росіянами
Легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко збирається відновити стадіон "Чемпіон" в Ірпені, який постраждав від російських ракет.
Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці у Instagram.
Зазначимо, що "Мілан" вже допоміг зібрати 150 тисяч євро, але загалом потрібно 600 тисяч.
"Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні вирви, бігають із м'ячем діти. Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000 потрібних вдалося зібрати завдяки клубу "Мілан"! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!", - написав Шевченко.
Нагадаємо, що у березні 2022 року стадіон "Чемпіон" в Ірпені був зруйнований російськими снарядами: вони повністю знищили стадіонні приміщення, трибуни, пошкодили поле.
Зазначимо, Андрій Шевченко активно допомагає Україні пережити наслідки війни з росіянами, працюючи над гуманітарними проектами.
Також легенда українського футболу постійно інформує Європу та решту світу про те, яке зло завдає Росія Україні.
Як ми раніше писали, Андрій Шевченко розповів, як його син Джордан "усім серцем" переживає за Україну.
Раніше повідомлялося, що спортивні зірки на чолі з Шевченком та Світоліною зібрали 1 мільйон доларів для України на аукціоні.