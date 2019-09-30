Взяли перший номер: у скандалі з Вінником угледіли підступи ФСБ

Олег Винник після участі у скандальному російському проекті #ВсемМир опинився в базі даних сайту "Миротворець" і навіть став героєм кількох фотожаб. Популярний український співак також в одній з останніх заяв неоднозначно висловився щодо окупованого Криму і запевнив, що в проекті його відео було використано без відома ариста.

На думку відомого продюсера Олександра Ягольника, "ватажок вовчиць" може планувати гастролі на території РФ, і тому погодився взяти участь в організованому російськими "кримнашистами" проекті. Про це композитор і драматург заявив в ефірі Oboz TV.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Музичний експерт переконаний, що за грандіозним скандалом із Вінником стоять російські спецслужби.

Ягольник пояснив, що перед ФСБ стояло завдання "конкретно пробити саме жіночу аудиторію", бо вона більше втомилася від війни на Донбасі, ніж чоловіча.

"Вони зараз розігрують цю карту", - поділився думкою продюсер.

Крім того він наголосив, що до виходу ролика Винник був "нормальним виконавцем із нормальною громадською позицією". Зараз же репутація артиста дуже похитнулася.

Ягольник додав, що ФСБ не намагалися задіяти для проекту Ані Лорак, Світлану Лободу або інших артистів, що активно гастролюють у РФ, адже українське суспільство їх не сприйме.

"А Винника вони точно вгадали і взяли перший номер. Саме той чоловік, який демонстрував патріотичні погляди, зараз каже - я з росіянами стою в одному човні", - заявив продюсер.

Олег Винник записав відеозвернення для скандального російського проекту #ВсемМир

Нагадаємо, що в кліпі #ВсемМир знялися Володимир Познер, співачка Валерія, Ігор Крутой, Тамара Гвердцителі, Валерій Сюткін, Дмитро Маліков, Максим Покровський, Яна Поплавська, Нонна Гришаєва, Алессандро Сафіна, Сосо Павліашвілі, Ксенія Алфьорова, Олексій Кортнєв, Авраам Руссо і багато інші відомих особистостей РФ. Більшість учасників відеокліпу - це люди, які підтримали агресивну політику Кремля щодо України, а також анексію Криму.

Олег Винник став єдиним виконавцем з України, який там фігурує.

Додамо, що однією з ініціаторок проекту є Катерина Введенська - директор російської групи "Мир 519".

Катерина Введенська (Фото з відкритих джерел)

Як йдеться на сайті "Миротворець", раніше вона була музичним директором співака Родіона Газманова і гастролювала в окупованому Криму в 2017 і 2018 роках. Крім того, група нагороджена медаллю МО РФ за війну в Сирії.

Фото: скрін myrotvorets.center