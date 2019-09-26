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Було якось не по собі: Винник розповів, навіщо йому аж шість тілоохоронців

STYLERПерсони    26.09.2019 - 16:00
Було якось не по собі: Винник розповів, навіщо йому аж шість тілоохоронців
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник зізнався, що користується послугами бодігардів

Олег Винник користується послугами відразу шести персональних охоронців. Популярний співак у коментарі програмі "Зірковий шлях" зізнався, що хоче жити без тілоохоронців, але поки у нього це не виходить.

При цьому артист зазначив, що поки у нього не траплялося нічого критичного, щоб його хлопці демонстрували свою силу, рятуючи зірку.

"Бувають такі речі, що навіть людина тобі нічого не хоче зробити, просто тебе люблять і біжать на тебе, обнімають. І тут має бути людина, котра буде ставити в чергу, скажімо, людей. Не можуть всі прибігти тебе обняти за шию, 20-30 чоловік і водночас зробити при цьому фото, і поцілувати. Тому потрібен охоронець", - ділиться Винник.

Було якось не по собі: Винник розповів, навіщо йому аж шість тілоохоронців

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Але співак все ж мріє, що колись зможе вільно "дихати" без охорони. Наприклад, у власному будинку, який хоче коли-небудь побудувати.

"Мені це було б якось дуже не по собі, щоб я побудував будинок і навколо нього стояла охорона. Для чого такий будинок? Я хочу спати спокійно, відкривши вікно, дихати свіжим повітрям, дивитись на озеро. Бути вільною людиною. А таке життя я не бачу, щоб навколо твого будинку стояла охорона", - говорить Винник.

Було якось не по собі: Винник розповів, навіщо йому аж шість тілоохоронців

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

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