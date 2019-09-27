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Скандал з Олегом Винником: співака внесли в базу "Миротоворець"

STYLERПерсони    27.09.2019 - 11:15
Скандал з Олегом Винником: співака внесли в базу "Миротоворець"
Олег Винник внесений в "Миротворець" (Колаж РБК-Україна)

Прес-служба Олега Винника спробувала пояснити участь співака в пропагандистському ролику

Олег Винник, улюбленець української публіки, який втрапив у грандіозний скандал через те, що знявся в одному кліпі з російськими артистами, які підтримали анексію Криму, був внесений в базу даних сайту "Миротворець".

Олега Винника назвали учасником антиукраїнської пропагандистської акції #ВсемМир, яка спрямована на перекладання відповідальності за розв'язання Росією війни проти України.

Скандал з Олегом Винником: співака внесли в базу &quot;Миротоворець&quot;

Скріншот

Варто зауважити, що Олег Винник став єдиним українським артистом, який взяв участь в даній акції. Він навіть записав окремий ролик на підтримку #ВсемМир.

Прес-служба Винника спробувала пояснити, що участь артиста в російському проекті не суперечить його патріотичній позиції.

"Щороку 21 вересня міжнародна громадськість відзначає Міжнародний день миру. Цей день Генеральна асамблея ООН оголосила днем зміцнення ідеалів світу серед країн і народів – як на національному, так і на міжнародному рівні. Рішення підтримати міжнародний проект, який був запущений в Міжнародний день миру, не йде врозріз з життєвої патріотичною позицією артиста", - сказано в заяві прес-служби Олега Винника.

Варто відзначити, що в акції #ВсемМир взяли участь російські культурні діячі, які підтримали анексію Криму і політику Володимира Путіна щодо України – це співачка Валерія, продюсер Ігор Крутий, журналіст Володимир Познер.

Олег Винник підтримав російських пропагандистів

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Новини України скандалМиротворецОлег Винник
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