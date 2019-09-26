Куди ти поліз? Олег Винник вляпався в грандіозний скандал

Олег Винник втрапив у грандіозний скандал (Колаж РБК-Україна)

Олег Винник нарвався на критику фанатів і користувачів соціальних мереж через участь в відео російських пропагандистів

Олег Винник, популярний український співак, який вирішив взяти участь у проекті Танці з зірками 2019, втрапив у грандіозний скандал та спричинив обурення користувачів соціальних мереж через те, що знявся в російському ролику #ВсемМир з відомими діячами культури, які підтримали анексію Криму. Відео було опубліковано на YouTube.

У кліпі "ВсемМир" знялися Володимир Познер, співачка Валерія, Ігор Крутой, Тамара Гвердцителі, Валерій Сюткін, Дмитро Маліков, Максим Покровський, Яна Поплавська, Нонна Гришаєва, Алессандро Сафіна, Сосо Павліашвілі, Ксенія Алфьорова, Олексій Кортнєв, Авраам Руссо і багато інші відомих особистостей РФ.

"Людство повинно припинити війну через політичні переконання, релігію, кольор шкіри, невідповідність поглядів та іншого. Настав час зупинитися! Світ один для всіх і іншого в нас не буде!" - сказано в описі до відео.

Користувачі соціальних мереж щиро обурені такою позицією, так як більшість учасників відеокліпу – це люди, які підтримали агресивну політику Кремля щодо України, а також анексію Криму.

Український артист Олег Винник викликав хвилю обурення тим, що погодився брати участь в цьому проекті. І він є єдиним виконавцем з України, який там фігурує.

Скріншоти коментарів

Олег Винник зняв також окреме відеозвернення, в якому заспівав кілька рядків з своєї популярної пісні "Вовчиця" і закликав до миру.

"Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді жінки ставали вдовами. І я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Всім мир!" – заявив співак.

Олег Винник записав своє відеозвернення