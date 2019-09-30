Взяли первый номер: в скандале с Винником усмотрели происки ФСБ

Олег Винник после участия в скандальном российском проекте #ВсемМир оказался в базе данных сайта "Миротворец" и даже стал "героем" нескольких фотожаб. Популярный украинский певец также в одном из последних заявлений неоднозначно высказался относительно оккупированного Крыма и заверил, что в проекте его видео было использовано без ведома ариста.

По мнению известного продюсера Александра Ягольника, "вожак волчиц" может планировать гастроли на территории РФ, и поэтому согласился принять участие в организованном российскими "крымнашистами" проекте. Об этом композитор и драматург заявил в эфире Oboz TV.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Музыкальный эксперт убежден, что за грандиозным скандалом с Винником стоят российские спецслужбы.

Ягольник объяснил, что перед ФСБ стояла задача "конкретно пробить именно женскую аудиторию", так как она больше устала от войны на Донбассе, чем мужская.

"Они сейчас разыгрывают эту карту", - поделился мнением продюсер.

Кроме того он подчеркнул, что до выхода ролика Винник был "нормальным исполнителем с нормальной общественной позицией". Сейчас же репутация артиста очень пошатнулась.

Ягольник добавил, что ФСБ не старались задействовать для проекта Ани Лорак, Светлану Лободу или других активно гастролирующих в РФ артистов, так как украинское общество их не воспримет.

"А Винника они точно угадали и взяли первый номер. Именно тот человек, который демонстрировал патриотические взгляды, сейчас говорит - я с россиянами стою в одной лодке", - заявил продюсер.

Олег Винник записал видеообращение для скандального российского проекта #ВсемМир

Напомним, что в клипе #ВсемМир снялись Владимир Познер, певица Валерия, Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Нонна Гришаева, Алессандро Сафина, Сосо Павлиашвили, Ксения Алферова, Алексей Кортнев, Авраам Руссо и многие другие известные личности РФ. Большинство участников видеоклипа - это люди, которые поддержали агрессивную политику Кремля в отношении Украины, а также аннексию Крыма.

Олег Винник стал единственным исполнителем из Украины, который там фигурирует.

Добавим, что одной из инициаторов проекта является Екатерина Введенская - директор российской группы "Мир 519".

Екатерина Введенская (Фото из открытых источников)

Как говорится на сайте "Миротворец", ранее она была музыкальным директором певца Родиона Газманова и гастролировала в оккупированном Крыму в 2017 и 2018 годах. Кроме того, группа награждена медалью МО РФ за войну в Сирии.

Фото: скрин myrotvorets.center