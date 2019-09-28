Олег Винник назвав війну на Донбасі "незрозумілою" і відповів, чий Крим

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник висловив свою думку щодо окупованого Криму і Донбасу

Олег Винник - український співак, який нещодавно оскандалився своєю участю в російському проекті "Всім мир", висловився щодо окупованого Криму і Донбасу. За словами співака, він вважає бої в зоні АТО "незрозумілими". Також виконавець вважає, що розмови про це нікому не потрібні, адже це нічого не дає.

"Коли ти кричиш: "Наш Крим!"... А він не наш, на сьогоднішній день. Ми маємо те, що маємо, це факт. І ми будемо все кричати, що наш? Чому ж, ми нічого не вирішуємо", - цитує співака телеканал СТБ.

Олег повідомив, що за Крим не бився ні один солдат. Також артист вважає, що Крим у України не забирали.

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"І якщо бути конкретно відвертим, то за Крим не помер жоден солдат не загинув. Що нам дорожче: Крим чи Донбас? Чи Україна? Чому ми ділимо, чому ми ставимо акценти на якісь речі. Я не вважаю, що Крим... забрали і він дорожче всього іншого: життів, доль наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули в цій незрозумілій війні, яка називається АТО. І в кінці кінців, кінця цьому поки що немає", - підсумував співак.

До речі, Олег прокоментував свою участь у російському проекті "Ми за мир" і сказав, що його відео там використано без його відома.

"Що стосується використання мого відео в кліпі, то я про це взагалі не знаю. Це не моя справа, я про це ні з ким не домовлявся. Моє ім'я, моя особистість використана без мого відома", - сказав артист.