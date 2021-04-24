З'ясувалося, чому принц Гаррі не залишився на ювілей Єлизавети II: не через Меган Маркл
Принц Гаррі не залишився на день народження Єлизавети II, а полетів до США, де проживає з родиною вже близько року. Але покинув він Велику Британію напередодні ювілею королеви не через просте бажання скоріше повернутися додому до вагітної дружини, а через заплановану зустріч з відомим філантропом.
Про це пише Page Six.
Так, герцога Сассекського помітили 21 квітня за обідом в престижному районі Голлівуду з "королевою філантропії" Лос-Анджелеса 81-річною Волліс Анненберг. У цю дату бабуся принца, королева Єлизавета II, зустрічала свій 95-й день народження.
Тут варто зауважити, що королівський онук, згідно з вимогами для міжнародних мандрівників, які прибувають в США, мав провести 10 днів на карантині. В Америку він повернувся 20-го комерційним рейсом. За даними ЗМІ, принц дуже хотів повернутися додому до Маркл, якій через вагітність лікарі настійно не рекомендували летіти разом з ним до Британії, та їхнього сина Арчі.
Як повідомляють інсайдери видання, Гаррі та Анненберг обідали в суперексклюзивному голлівудському клубі San Vicente Bungalows.
"Вони сиділи зовні, далеко від інших людей, і Гаррі увійшов у масці", - розповіли очевидці.
Волліс є президентом і Головою Ради Фонду Анненберг. Ця благодійна організація з багатомільярдним доходом в США підтримує такі справи, як турбота про навколишнє середовище, соціальна справедливість і благополуччя тварин. Ці ж проблеми відстоюють і Гаррі з Меган.
Центр виконавських мистецтв Анненберга, названий її сім'єю - місце, де Vanity Fair традиційно проводить свої урочистості з нагоди вручення Оскара. Вона також є членом правління USC, Музею мистецтв округу Лос-Анджелес і музею сучасного мистецтва Лос-Анджелеса.
Знаменита американська філантропка Волліс Анненберг (фото: hellomagazine.com)
Британську королівську сім'ю та родину Анненбергів багато пов'язує: батько Волліс, Волтер Анненберг, був послом США у Великій Британії при президенті Річарді Ніксоні з 1969 по 1974 рік.
Заклад San Vicente Bungalows вважається ідеальним в Лос-Анджелесі для зустрічей віп-персон "не для сторонніх очей", позаяк клуб дотримується суворої політики щодо мобільних телефонів, фотографій і витоку інформації, що загрожує членам безповоротним виключенням.
Нагадаємо, що принц Гаррі прилетів до Великої Британії 11 квітня після смерті дідуся принца Філіпа. Онук Єлизавети II залишився на похорон герцога Единбурзького 17 квітня, де возз'єднався з сім'єю та нарешті поспілкувався з братом принцом Вільямом.