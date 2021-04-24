Выяснилось, почему принц Гарри не остался на юбилей Елизаветы II: не из-за Меган Маркл

Принц Гарри не остался на день рождения Елизаветы II , а улетел в США, где проживает с семьей уже около года. Но покинул он Великобританию накануне юбилея королевы не из-за простого желания поскорее вернуться домой к беременной жене, а по причине запланированной встречи с известным филантропом.

Так, герцога Сассекского заметили 21 апреля за обедом в престижном районе Голливуда с "королевой филантропии" Лос-Анджелеса 81-летней Уоллис Анненберг. В эту дату бабушка принца, королева Елизавета II, встречала свой 95-й день рождения.

Тут стоит отметить, что королевский внук, согласно требованиям для международных путешественников, прибывающих в США, должен был провести 10 дней в карантине. В Америку он вернулся 20-го коммерческим рейсом. По данным СМИ, принц очень хотел вернуться домой к Маркл, которой из-за беременности врачи настоятельно не рекомендовали лететь вместе с ним в Британию, и их сыну Арчи.

Как сообщают инсайдеры издания, Гарри и Анненберг обедали в суперэксклюзивном голливудском клубе San Vicente Bungalows.

"Они сидели снаружи, вдали от других людей, и Гарри вошел в маске", - рассказали очевидцы.

Уоллис является президентом и председателем совета Фонда Анненберг. Эта благотворительная организация с многомиллиардным доходом в США поддерживает такие дела, как забота об окружающей среде, социальная справедливость и благополучие животных. Эти же проблемы отстаивают и Гарри с Меган.

Центр исполнительских искусств Анненберга, названный ее семьей - место, где Vanity Fair традиционно проводит свое торжество по случаю вручения Оскара. Она также является членом правления USC, Музея искусств округа Лос-Анджелес и Музея современного искусства Лос-Анджелеса.

Знаменитая американская филантроп Уоллис Анненберг (фото: hellomagazine.com)

Британскую королевскую семью и семьи Анненбергов многое связывает: отец Уоллис, Уолтер Анненберг, был послом США в Великобритании при президенте Ричарде Никсоне с 1969 по 1974 год.

Заведение San Vicente Bungalows считается идеальным в Лос-Анджелесе для встреч вип-персон "не для посторонних глаз", так как клуб придерживается строгой политики в отношении мобильных телефонов, фотографий и утечки информации, что грозит членам безвозвратным исключением.