Єлизавета II в жалобі, Гаррі з Вільямом порізно: як королівська родина прощається з Філіпом (фото)

У Віндзорі проходить церемонія похорону принца Філіпа , герцога Единбурзького. Королева Великої Британії Єлизавета II в траурному вбранні прибула на процесію, щоб попрощатися зі своїм чоловіком, який помер минулої п'ятниці, не доживши до свого сторіччя всього пару місяців.

З'явилися фото, як 94-річний монарх разом з фрейліною в автомобілі Bentley їхала на процесію. Обидві вони в чорних нарядах.

Єлизавета II приїхала на церемонію прощання (фото: sky news)

Королева вийшла і зупинилася біля труни Філіпа, щоб у цей найскорботніший день попрощатися з чоловіком. Під час служби Єлизавета II сиділа сама.

Єлизавета II прощається з принцом Філіпом біля його труни (фото: sky news / thesun.co.uk)

У Віндзорському замку перед похоронами зібралися високопоставлені члени королівської сім'ї.

Принц Гаррі, який без вагітної дружини Меган Маркл приїхав з США на церемонію прощання з дідусем, стояв окремо від свого старшого брата принца Вільяма, коли старші члени королівської родини збиралися на службу.

Принц Вільям і принц Гаррі на церемонії прощання з дідусем, принцом Філіпом (фото: thesun.co.uk)

Перед цим герцог і герцогиня Кембриджські - принц Вільям і Кейт Міддлтон - потрапив в об'єктиви фотографів по дорозі у Віндзорський замок з Кенсінгтонського палацу.

Кейт була одягнена у все чорне, її обличчя закривала сітчаста вуаль. На ній також приголомшливе перлове намисто, яке належить королеві, і сережки-підвіски. Крім того, герцогиня одягла намисто, яке носила принцеса Діана. Вільям був чорний костюм, з чорною краваткою і масці.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: thesun.co.uk)

Його батько принц Чарльз приїхав в замок на Tesla, і приєднався до дружини Камілли.

Принц Чарльз з дружиною Каміллою (фото: thesun.co.uk)

Перед похоронами члени сім'ї також зустрілися з принцесою Беатріс і її чоловіком Едуардо Мапеллі Моцці.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едуардо Мапеллі Моцці (фото: thesun.co.uk)

Початок урочистих заходів стартувало ще о 15:00 (за київським часом), коли труну принца Філіпа, покриту його особистим штандартом разом з його мечем, морським кашкетом і вінком з квітів, було перенесено з приватної каплиці у Внутрішній зал Віндзорського замку.

Герцога Единбурзького везуть на модифікованому зеленому авто Land Rover, який був спеціально адаптований як катафалк.

Похоронна церемонія принца Філіпа (фото: sky news / thesun.co.uk)