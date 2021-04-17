Єлизавета II в жалобі, Гаррі з Вільямом порізно: як королівська родина прощається з Філіпом (фото)
У Віндзорі проходить церемонія похорону принца Філіпа, герцога Единбурзького. Королева Великої Британії Єлизавета II в траурному вбранні прибула на процесію, щоб попрощатися зі своїм чоловіком, який помер минулої п'ятниці, не доживши до свого сторіччя всього пару місяців.
Про це повідомляє The Sun.
З'явилися фото, як 94-річний монарх разом з фрейліною в автомобілі Bentley їхала на процесію. Обидві вони в чорних нарядах.
Єлизавета II приїхала на церемонію прощання (фото: sky news)
Королева вийшла і зупинилася біля труни Філіпа, щоб у цей найскорботніший день попрощатися з чоловіком. Під час служби Єлизавета II сиділа сама.
Єлизавета II прощається з принцом Філіпом біля його труни (фото: sky news / thesun.co.uk)
У Віндзорському замку перед похоронами зібралися високопоставлені члени королівської сім'ї.
Принц Гаррі, який без вагітної дружини Меган Маркл приїхав з США на церемонію прощання з дідусем, стояв окремо від свого старшого брата принца Вільяма, коли старші члени королівської родини збиралися на службу.
Принц Вільям і принц Гаррі на церемонії прощання з дідусем, принцом Філіпом (фото: thesun.co.uk)
Перед цим герцог і герцогиня Кембриджські - принц Вільям і Кейт Міддлтон - потрапив в об'єктиви фотографів по дорозі у Віндзорський замок з Кенсінгтонського палацу.
Кейт була одягнена у все чорне, її обличчя закривала сітчаста вуаль. На ній також приголомшливе перлове намисто, яке належить королеві, і сережки-підвіски. Крім того, герцогиня одягла намисто, яке носила принцеса Діана. Вільям був чорний костюм, з чорною краваткою і масці.
Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: thesun.co.uk)
Його батько принц Чарльз приїхав в замок на Tesla, і приєднався до дружини Камілли.
Принц Чарльз з дружиною Каміллою (фото: thesun.co.uk)
Перед похоронами члени сім'ї також зустрілися з принцесою Беатріс і її чоловіком Едуардо Мапеллі Моцці.
Принцеса Беатріс з чоловіком Едуардо Мапеллі Моцці (фото: thesun.co.uk)
Початок урочистих заходів стартувало ще о 15:00 (за київським часом), коли труну принца Філіпа, покриту його особистим штандартом разом з його мечем, морським кашкетом і вінком з квітів, було перенесено з приватної каплиці у Внутрішній зал Віндзорського замку.
Герцога Единбурзького везуть на модифікованому зеленому авто Land Rover, який був спеціально адаптований як катафалк.
Похоронна церемонія принца Філіпа (фото: sky news / thesun.co.uk)
Раніше ми розповідали про повний порядок церемонії похорону принца Філіпа 17 квітня.