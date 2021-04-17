Принци Гаррі та Вільям нарешті відверто поспілкувалися після похорону: відео возз'єднання

Принц Гаррі після похорону принца Філіпа , герцога Единбурзького, поспілкувався зі своїм братом принцом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон, хоча під час самої церемонії вони стояли окремо.

Судячи з кадрів можна припустити, що між братами, які не бачилися близько року після скандального переїзду Гаррі з дружиною Меган Маркл і маленьким сином Арчі, нарешті "розтанув лід" у стосунках.

Коли Гаррі прилетів з Лос-Анджелеса до Британії на похорон, він ізолювався в котеджі "Фрогмор" на території Віндзора.

На церемонії прощання з принцом Філіпом сьогодні вони встали окремо, щоб пройти за труною свого дідуся, та сіли окремо в каплиці Святого Георгія, і виглядали похмуро.

З усім тим, схоже, брати стримали своє слово, відклавши убік розбіжності та зосередившись на жалобі за герцогом Единбурзьким.

Принц Вільям і принц Гаррі на церемонії прощання з дідусем, принцом Філіпом (фото: sky news)

Момент возз'єднання настав після спонтанного рішення деяких членів королівської сім'ї повернутися у Віндзорський замок з каплиці пішки, незважаючи на те, що їм було надано державні машини.

Принци Гаррі та Вільям разом з Кейт Міддлтон поспілкувалися після похорону Філіпа (фото: PIXEL8000 / sky news)

Вийшовши зі служби, вони поклонилися Королеві, коли її відвозили на своєму Бентлі, перш ніж Гаррі та Кейт почали розмову. Коли члени родини у скорботі покинули каплицю, Вільям уповільнив крок, щоб дозволити дружині та братові себе наздогнати.

Принци йшли пліч-о-пліч, а праворуч від Гаррі слідувала герцогиня Кембриджська. Вони глибоко занурилися в бесіду, часто поглядаючи один на одного.

Відео: Принц Гаррі та принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон поспілкувалися після церемонії прощання з Філіпом

Раніше подруга Меган Маркл Гейл Кінг розповідала, що в березні Гаррі розмовляв зі своїми братом та батьком після резонансного інтерв'ю з Опрою Вінфрі, але переговори були "непродуктивними". За словами королівських джерел, брати "дуже хотіли провести час разом з усією родиною" після похорону, оскільки вони відклали свої розбіжності в сторону, щоб гідно вшанувати пам'ять дідуся.