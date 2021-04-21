Принц Гаррі зробив непростий вибір між Меган Маркл і Єлизаветою II

Принц Гаррі, який за даними ЗМІ, планував залишитися у Великобританії на день народження Єлизавети II, покинув батьківщину напередодні ювілею королеви.

Повідомляється, що 20 квітня автомобіль принца Гаррі побачили на виїзді з приватного терміналу в аеропорту Лос-Анджелеса через деякий час після приземлення літака American Airlines з Британії.

Таким чином, онук Єлизавети II покинув бабусю за день до її 95-го дня народження. Він вирішив повернутися до вагітної дружини Меган Маркл і сина Арчі, якому виповниться два рочки 6 травня.

При цьому возз'єднатися з дружиною і малюком відразу ж в день прибуття у Гаррі не вийде.

Королівському онукові належить провести 10 днів у карантині - це вимога для міжнародних мандрівників, які прибувають до США.

Відзначимо, що королева Єлизавета через жалобу за чоловіком принцу Філіпу скасувала всі урочисті заходи з приводу свого дня народження. Очікується, що син Єлизавети, принц Чарльз, і онук - принц Вільям - також не відвідають королеву в день її народження.