Сотні тисяч українців можуть позбавити виплат на дітей: кого це торкнеться

Адресна програма з виплат для сімей з дітьми сильно скоротить кількість одержувачів (Фото: колаж РБК-Україна)

В ЮНІСЕФ розкритикували проект про адресну програму соцдопомоги

В Україні сотні тисяч сімей можуть втратити виплати від держави при народженні дитини. Про це попереджає Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ після аналізу законопроекту "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України", опублікованого на сайті Міністерства соціальної політики.

Зокрема, занепокоєння організації викликали пропозиції до статті 10 закону про держдопомогу сім'ям з дітьми, які встановлюють в нових умовах отримання виплат при народженні дитини залежно від доходу сім'ї.

Як зазначають в ЮНІСЕФ, пропозиції де-факто замінюють існуючу допомогу на адресну програму, яка виплачуватиметься тільки сім'ям, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат.

Фото: скрін (msp.gov.ua)

Якщо новий проект закону підтримають у Верховній Раді, то Україна втратить свою "єдину універсальну програму надання соціальної допомоги дітям", а кількість позбавлених необхідної підтримки сімей може скласти сотні тисяч.

У міжнародній практиці універсальні виплати для дітей визнано ефективним і справедливим інструментом для соцзахисту сімей з дітьми. В ЮНІСЕФ зазначають, що даний законопроект може бути значним негативним кроком". Також експерти пояснили чому:

Висока ефективність допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини (до 3 років) є більш ефективною і забезпечує широке охоплення бідних, ніж деякі адресні програми на основі перевірки доходів.

Адресна програма з виплат для сімей з дітьми сильно скоротить кількість одержувачів (Ілюстративне фото: unsplash.com)

Наприклад, торік більш 57,8% допомоги було виплачено сім'ям, дохід яких нижче фактичного прожиткового мінімуму. Охоплення малозабезпечених верств населення в 2018 році зріс до 22,8%, а охоплення бідних сімей з дітьми до 3 років досягає 100%.

Висока ймовірність виключення певних категорій при введенні адресних програм

Згідно з результатами дослідження, методи оцінки доходів, які в даний час застосовуються в Україні, можуть виключати значну кількість людей, які живуть у бідності.

Так, грошовий еквівалент не цілком відображає труднощі, з якими стикаються діти, навіть коли сім'я отримує дохід вище зазначеного рівня. До того ж економічна ситуація в сім'ях здатна швидко змінюватися, і багато з бідних сімей можуть не знати про складну процедуру тяганини з документами.

Важливість інвестицій протягом перших 1000 днів життя дитини

Інвестування у дітей молодшого віку є одним з найбільш ефективних, яке може зробити влада, і перші кілька років життя найбільше впливають на майбутнє здоров'я, навчання і заробіток кожної дитини.

Всі діти мають право на соціальний захист, що закріплено Конвенцією ООН про права дитини й Загальною декларацією прав людини, нагадали в ЮНІСЕФ.

При цьому в організації зазначили кілька інших законопроектів (№1136; №1173; №1173-1), що мають на меті збільшити розмір виплат при народженні дитини і продовжити програми з 3 років до 6 років.