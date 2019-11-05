ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Субсидії 2020: які нововведення чекають на українців

STYLERЖиття    05.11.2019 - 23:15
Субсидії 2020: які нововведення чекають на українців
Субсидії в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Уряд працює над оптимізацією системи субсидій

В Україні скоротять витрати на субсидії у 2020 році - на держдопомогу виділять на 7 мільярдів гривень менше. У презентованому урядом бюджеті на наступний рік передбачено витрачати на цю сходинку 48 мільярдів гривень. У міністерстві соціальної політики запевняють, що суми вистачить на виплату пільг та житлових субсидій всім, хто в них потребує.

За словами глави відомства Юлії Соколовської, цей вид допомоги залежить від доходів та матеріального стану громадян.

Також вона запевнила, що особливих змін щодо перевірок отримувачів субсидій не буде.

Субсидії 2020: які нововведення чекають на українців

Субсидію в Україні призначатимуть за новими правилами (Фото: УНІАН)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації проекту держбюджету-2020 наголосив, що завдання Кабміну по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечені сім'ї не витрачали на оплату комуналки понад 15% свого сукупного доходу.

Також чиновник заявив, що субсидію отримають в цьому опалювальному сезоні віх, хто це потребує.

За словами прем'єра, влада працює над оптимізацією системи субсидій.

Субсидії 2020: які нововведення чекають на українців

Субсидію в Україні призначатимуть за новими правилами (Фото: колаж РБК-Україна)

Так, умови отримання субсидій, незважаючи на чутки, обіцяють не змінювати - перед цим повідомлялося, що українцям будуть відмовляти в призначенні субсидії, якщо витрати домогосподарства на оплату комунальних послуг становлять суму менше 20% від сукупного доходу.

Було розширено перелік категорій, які можуть розраховувати на держпідтримку: спрощується оформлення субсидій для дитячих будинків сімейного типу, сільських пенсіонерів та військовослужбовців.

Що змінилося в житті українців з 1 листопада: не тільки ціна на газ Ціни на продукти в Україні різко змінилися: що відбувається
Новини України субсідіїэкономика УкраиныБюджет 2020
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся