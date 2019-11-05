В Україні відмовляться від груп інвалідності: що тепер буде

Групи інвалідності в Україні замінять на МКФ (Фото: колаж РБК-Україна)

Діюча система інвалідності залишилася в Україні з радянських часів

В Україні уряд має намір відмовитися від існуючої ще з часів СРСР системи градації інвалідності - замість цього планують перейти до діючого в Євросоюзі Міжнародного класифікатора функціональності (МКФ). Про це розповіла нардеп від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами політика, ідею раніше почав реалізовувати МОЗ, і тепер влада просто продовжує розпочату роботу.

Так, в українське законодавство буде імплементований МКФ, який вже переведений на українську мову, але до кінця ще не проведена система його ратифікації.

"За допомогою МКФ ми хочемо нарешті позбутися системи інвалідності, яка залишилася в Україні з радянських часів", - заявила Третьякова.

Галина Третьякова (Фото: facebook.com)

Тепер соціальна політика щодо людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності. Такий метод рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Голова комітету ВРУ переконана, що дані нововведення в комплексі з переглядом норм за працевлаштування українців з частковою втратою працездатності сприятимуть збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

Так, зараз Держслужба з питань праці стежить за тим, щоб 4% робочих місць у приватному секторі надавалися людям з інвалідністю. Якщо ж квоти не дотримуються, що представники бізнесу отримують штрафні санкції.

У комітеті з питань соціальної політики хочуть змінити дану ситуацію за допомогою додавання квотування і на держслужбі.

На сьогоднішній день в Україні поділяють на 4 групи інвалідності:

1А - повністю залежать від інших осіб, вони не здатні до самообслуговування;

1Б - здатні лише частково виконувати соціально-побутові функції;

2 група - не вимагають постійного догляду, проте хвороба або вроджений порок дуже обмежують їх у повсякденному житті;

3 група - люди, які частково втратили здатність до самообслуговування або контроль над поведінкою.

Групи інвалідності в Україні замінять на МКФ (Фото: pixabay.com)

Як зазначають в "Страхування України", деякі роботодавці вважають, що тільки 3 група інвалідності є робочим в Україні, однак у відповідності з законодавчими актами, привласнення 1 групи не позбавляє людину працездатності.

До захворювань, при яких можна працювати, відносяться практично всі, починаючи з 1Б групи, до якої відносяться, в тому числі, й інваліди-візочники.

Що таке МКФ і в чому переваги

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров'я (МКФ) є класифікації компонентів функціональності та обмеження життєдіяльності. МКФ схвалена всіма 191 членами ВООЗ 22 травня 2001 під час 54-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Існують значні переваги використання МКФ як для пацієнтів, так і лікарів. Головною користю для пацієнтів є інтеграція фізичних, ментальних і соціальних аспектів стану їх здоров'я. Замість того, щоб зосередити увагу на діагнозі людини, у МКФ включені всі аспекти його життя (розвиток, участь і середовище). Так, діагноз мало що може сказати про функціональні можливості людини і важливий для визначення причини та прогнозу. Однак для планування і реалізації втручань частіше використовується інформація про обмеження функцій.

МКФ є інструментом взаємодії держави, фахівців і навколишнього середовища зі станом здоров'я людини для лікування та реабілітації. Після того, як реабілітаційна команда усвідомлює повсякденній діяльності, в якій клієнт зобов'язаний брати участь, може бути використана послідовність вирішення проблеми на основі МКФ.