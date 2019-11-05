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В уряді пообіцяли зберегти виплати при народженні дитини

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 03:06
В уряді пообіцяли зберегти виплати при народженні дитини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зміни механізму надання допомоги на дітей не відбудеться

В Кабінеті міністрів України прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання матеріальної допомоги при народженні дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Юлію Соколовську у Facebook.

Вона зазначила, що уряд планував змінити підхід до соціальних виплат. Зокрема, це було передбачено у законопроекті “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким Міністерство соціальної політики мало б відв’язати понад 150 виплат від прожиткового мінімуму - "щоб допомогти тим, хто цього справді потребує: малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам".

Однією з пропозицій було запровадження адресної програми при народженні, яка виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. грнивень - оскільки допомога при народженні дитини складає близько 41 тис. гривень).

"Втім, після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей", - написала міністр.

Нагадаємо, 4 листопада Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ після аналізу законопроекту "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України", опублікованого на сайті Міністерства соціальної політики, попередив, що в Україні сотні тисяч сімей можуть втратити виплати від держави при народженні дитини.

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