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Бебі-бокси оновили: що тепер входить в пакет новонародженого

STYLERЖиття    13.09.2019 - 08:57
Бебі-бокси оновили: що тепер входить в пакет новонародженого
В Україні оновили бебі-бокси (Колаж РБК-Україна)

Молоді батьки з вересня почнуть отримувати оновлені "Пакунків малюка"

Беби-боксы, які видають батькам усіх новонароджених дітей в Україні, поповнилися додатковими предметами. Протягом року уряд займався тендерами, закупівлями товарів, складанням списків необхідних речей. Також в комплектації подарунків новонародженим допомагало представництво ООН. Про це пише видання "Сьогодні".

Бебі-бокс може отримати безкоштовно будь-яка сім'я – їм протягом місяця після народження дитини потрібно подати заявку в пологовому будинку або у відділення соціального захисту.

В останньому оновленні коробок додалися додаткові предмети:

  • Пелюшок стало в два рази більше – тепер 6 штук.
  • Нові розміри дитячих шкарпеток – дві пари на вік 4-6 місяців.
  • Ще один слюнявчик на 4-6 місяців.
  • Демісезонний комбінезон з капюшоном і синтепоновим наповнювачем.
  • Розвиваючий килимок з м'якими дугами і підвісними іграшками.
  • Губка для купання малюка.
  • Спеціальний гребінь.
  • Для мам додали дві упаковки прокладок – післяпологові і звичайні.

Перші бебі-бокси в Україні почали видавати у вересні 2018 року і спочатку мами були не дуже задоволені вмістом, а також якістю речей. Однак за минулий рік безкоштовною послугою скористалося більше половини сімей – 270 тисяч.

Також батьки часто перепродують бебі-бокси на популярних сайтах. Деякі готові віддати коробку разом з вмістом повністю, деякі – тільки частково. Приміром, за саму коробку з матрасиком просять від 300 до 500 гривень, а за повний бебі-бокс – від 1800 до 2500 гривень.

Мами чесно зізнаються, що все необхідне для новонародженого встигли придбати до отримання соціальної допомоги і готові продати тому, кому такі речі потрібні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям назвали реальну вартість бебі-боксу.

А також розповідали про те, що правила видачі допомоги новонародженим зміняться.

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