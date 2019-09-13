Бебі-бокси оновили: що тепер входить в пакет новонародженого

Молоді батьки з вересня почнуть отримувати оновлені "Пакунків малюка"
Беби-боксы, які видають батькам усіх новонароджених дітей в Україні, поповнилися додатковими предметами. Протягом року уряд займався тендерами, закупівлями товарів, складанням списків необхідних речей. Також в комплектації подарунків новонародженим допомагало представництво ООН. Про це пише видання "Сьогодні".
Бебі-бокс може отримати безкоштовно будь-яка сім'я – їм протягом місяця після народження дитини потрібно подати заявку в пологовому будинку або у відділення соціального захисту.
В останньому оновленні коробок додалися додаткові предмети:
Перші бебі-бокси в Україні почали видавати у вересні 2018 року і спочатку мами були не дуже задоволені вмістом, а також якістю речей. Однак за минулий рік безкоштовною послугою скористалося більше половини сімей – 270 тисяч.
Також батьки часто перепродують бебі-бокси на популярних сайтах. Деякі готові віддати коробку разом з вмістом повністю, деякі – тільки частково. Приміром, за саму коробку з матрасиком просять від 300 до 500 гривень, а за повний бебі-бокс – від 1800 до 2500 гривень.
Мами чесно зізнаються, що все необхідне для новонародженого встигли придбати до отримання соціальної допомоги і готові продати тому, кому такі речі потрібні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям назвали реальну вартість бебі-боксу.
А також розповідали про те, що правила видачі допомоги новонародженим зміняться.