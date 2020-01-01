Вихідні в січн 2020і: скільки додатково будуть відпочивати українці

У січні 2020 українці матимуть додаткові вихідні та одну робочу суботу. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів про перенесення робочих днів у 2020 році.

Перший офіційний вихідний жителі України традиційно отримали 1 січня. Проте вже через кілька днів українців очікують довгі вихідні – 4, 5, 6 і 7 січня.

Для того, щоб не було розриву на Різдво, в Кабінеті міністрів України запропонували перенести робочий день, понеділок 6 січня на суботу, 11 січня. Таким чином жителі країни отримають відразу чотири вихідних дні підряд. Наступний робочий тиждень почнеться у середу, 8 січня і її тривалість буде 4 дні – до суботи, 11 січня.

Варто відзначити, що шкільні канікули в навчальних закладах України також закінчуються 7 січня і вже в середу, 8 січня, діти знову вирушать на уроки.

Державні установи працюватимуть за цим графіком, а от банки 2 січня не будуть обслуговувати клієнтів, так як в цей день буде йти внутрішня робота по підготовці до початку нового звітного року. Міжбанківські перекази через СЕП у цей день не будуть здійснюватися.

Робочі дні у банках України будуть в п'ятницю, 3 січня, а наступний – у середу, 8 січня.