Коли почнуться зимові канікули в школах України: точний графік

Зимові канікули в Україні 2020 (Фото: pinterest)

Зимові канікули в Україні триватимуть більше двох тижнів

Зимові канікули в Україні почнуться в понеділок, 23 грудня. За фактом, відпочивати українські школярі почнуть вже в суботу, 21 грудня. Триватимуть канікули до 7 січня включно. Таким чином, у дітей вийде тривалий відпочинок – 18 днів.

Навчальні заклади в Україні мають право самостійно визначати дату початку та закінчення канікул, але саме період з 23 грудня по 7 січня рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Крім того, з'явилася пам'ятка для школярів та їх батьків про те, чого не варто робити під час канікул.

УЧЕНЬ! Бережи себе!

1. Постійно дотримуйся правил дорожнього руху. Ніколи не порушуй їх, це небезпечно для життя. Переходь вулицю тільки у відведених місцях. Не влаштовуй ігри на проїжджій частині вулиці. Правильно користуйся громадським транспортом.

2. Не грайся сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будь обережний з газом. Не вмикай його без дозволу батьків і без потреби.

3. Не прикрашає ялинку ватою, паперовими іграшками. Не запалюй бенгальські вогні, свічки.

4. Не чіпай невідомі тобі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів, повідом дорослих.

5. Будь обережний з електроприладами. Не вмикай їх всі. Не торкайся оголених проводів.

6. Не чіпай бездомних кішок і собак. Спілкування з ними призводить до нещасних випадків.

7. Не ходи на водойми. Тонкий лід - це небезпечно для життя.

8. Не заходь у ліфт із незнайомими людьми.

9. Будь обережний під час катання на санчатах, лижах, ковзанах. Не гуляй довго під час сильних морозів.

Дорогий учень, дбай про своє здоров'я та життя!

Зимові канікули в Україні 2020 (Фото: pinterest)

Шановні батьки!

1. Не залишайте дітей без нагляду. Знайте, де і з ким бувають Ваші діти, чим вони займаються.

2. Випускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй про правила дорожнього руху, не дозволяйте купувати петарди, запалювати бенгальські вогні.

3. Не залишайте колючі, ріжучі предмети, сірники в доступному для дітей місці.

4. Не допускайте переохолодження дитини. Постійно нагадуйте про правила власної безпеки.

Шановні батьки, дбайте про здоров'я та життя Вашої дитини!