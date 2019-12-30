ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий рік 2020: як в Києві будуть працювати супермаркети і торгові центри

STYLERЖиття    30.12.2019 - 20:41
Новий рік 2020: як в Києві будуть працювати супермаркети і торгові центри
Новий рік 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

На Новий рік 2020 вже біля супермаркетів і торгових центрах буде особыйй графік роботи

Новий рік 2020 вже зовсім близько. Багато людей закупили продукти і подарунки заздалегідь, або ж роблять це в інтернеті, але є і ті, хто робить покупки перед самим святом в супермаркетах і торгових центрах. Детальніше дізнатися про графік роботи магазинів і ТРЦ ви можете в матеріалі Styler.

Багато столичних супермаркетів і торгових центрів в переддень Нового року змінюють свій стандартний графік роботи.

Як будуть працювати супермаркети

Сільпо 31 грудня буде працювати в звичайному режимі. 1 січня магазини, які працюють не цілодобово будуть відкриватися в 09:00. Цілодобові магазини будуть працювати, як і раніше 24/7.

АТБ 31 грудня працює до 22:00, 1 січня магазини відкриваються в 10:00 і закриваються в 22:00.

Novus 31 грудня працює з 8:00 до 22:00, 1 січня з 10:00-23:00.

МЕТRО 31 грудня працює до 21:30, а 1 січня - вихідний день.

Fozzi 31 грудня працює з 8:00 до 20:00, 1 січня 12:00 до 23:00.

Мегамаркет 31 грудня працює до 22:00, а 1 січня з 12:00-23:00.

Велика Кишеня буде працювати в звичайному режимі.

Ашан біля станції метро "Чернігівська" 31 грудня буде працювати з 8:00-18:00. При цьому 1 січня – вихідний день.

Ашан біля метро "Почайна" 31 грудня буде працювати з 8:00-18:00, 1 січня – теж вихідний.

Ашан на "Либідській" 31 грудня буде працювати з 8:00-21:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00.

Ашан Сосніних 31 грудня буде працювати з 8:00-19:00, а 1 січня - вихідний день.

Ашан на Біличах 31 грудня буде працювати з 8:00-19:00, 1 січня - теж вихідний.

Як працюватимуть торгові центри

Gulliver 31 грудня буде працювати з 10:00-21:00 (кінотеатр "Оскар" - до 22:00), 1 січня - з 12:00-22:00 (кінотеатр "Оскар" - до 02:00).

Ocean Plaza 31 грудня працює з 10:00-22:00, 1 січня - з 12:00-22:00.

Lavina Mall 31 грудня працює з 10:00-20:00, 1 січня - з 12:00-22:00.

Ocean Plaza 31 грудня буде працювати з 10:00-22:00, 1 січня - з 12:00-22:00.

Sky Mall 31 грудня буде працювати з 10:00-20:00, 1 січня - з 11:00-22:00.

Dream Town 31 грудня буде працювати з 10:00-21:00, 1 січня - з 11:00-22:00.

River Mall 31 грудня буде працювати з 10:00-20:00, 1 січня - з 12:00 до 22:00

Метроград 31 грудня буде працювати з 10:00-20:00, 1 січня - вихідний день, крім -2 поверху.

Blockbuster 31 грудня буде працювати з 10:00-18:00, 1 січня - з 12:00-22:00.

Проспект 31 грудня працює з 10:00-20:00, 1 січня - з 14:00-22:00.

GLOBUS 31 грудня буде працювати з 10:00-22:00, фудкорди до 20:00, а 1 січня - з 12:00 до 22:00.

Art Mall 31 грудня буде працювати з 10:00-20:00, а 1 січня – вихідний день.

Променаду 31 грудня працює з 10:00-20:00, 1 січня - вихідний.

Cosmopolite 31 грудня буде працювати з 10:00-21:00, а 1 січня - з 12:00-22:00.

Атмосфера 31 грудня працює з 10:00-17:00, 1 січня – вихідний день.

У Києві відкрили Шулявський міст Принизлива насмішка: в супермаркеті Києва розгорівся скандал через продукти
Новини України Київсупермаркет
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся