Вихідні в 2020 році: скільки українці будуть відпочивати

Вихідні в 2020 році (фото: pixabay.com)

Новий рік в Україні почнеться зі свят і вихідних днів

В новому 2020 році українців очікують вихідні дні, які пов'язані з релігійними та державними святами. Більш докладно про всі вихідні дні ви можете дізнатися в матеріалі Styler.

У 2020 році у жителів України буде 2 релігійних свята і 9 державних. Всього в наступаючому новому році буде 11 днів, в які не потрібно буде працювати:

1 січня українці традиційно відзначають Новий рік тому буде офіційний вихідний;

7 січня святкують християнське Різдво за григоріанським календарем. Варто зазначити, що 25 грудня католицьке Різдво відзначається за юліанським календарем.

8 березня відзначається Міжнародний жіночий день;

19 квітня українці будуть святкувати Великдень;

1 травня - День праці;

9 травня святкується День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

7 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14 жовтня - Дня захисника України;

25 грудня - Католицьке Різдво.

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Якщо свята потрапляють на суботу або неділю, то вихідний автоматично переноситься на понеділок. Тому в українців буде ще 5 додаткових вихідних днів: