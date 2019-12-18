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ПриватБанк зробив важливу заяву перед Новим роком

STYLERЖиття    18.12.2019 - 19:06
ПриватБанк зробив важливу заяву перед Новим роком
ПриватБанк змінить графік роботи відділень (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк змінить графік роботи перед Новим роком 2020

ПриватБанк змінює графік роботи з 21 грудня 2019 року. Про це Styler розповіли в прес-службі банку.

Так, за інформацією представників банку, 21 грудня (субота) відділення ПриватБанку будуть відпрацьовувати за перенесення робочого дня з 30 грудня. Працюють всі відділення, для яких понеділок - робочий день.

24 грудня (вівторок) режим роботи відділень буде скорочено на одну годину через майбутнє свято - Католицьке Різдво. 25 грудня будуть працювати тільки відділення з графіком роботи в святкові дні.

28 грудня (субота) працівники банку будуть відпрацьовувати через перенесення робочого дня з 31 грудня. При цьому всі відділення будуть працювати на годину менше.

1 січня 2020 року ПриватБанк працювати не буде. 5 січня (неділя) графік роботи також буде змінено - відділення будуть працювати на годину менше. 6 січня (понеділок) відділення ПриватБанку будуть працювати за графіком неділі і на годину менше.

7 січня ПриватБанк не буде працювати з нагоди Різдва. 11 січня (субота) співробітники банку будуть відпрацьовувати за перенесення робочого дня з 6 січня. Працюватимуть відділення, для яких понеділок є робочим днем. Щоправда, режим роботи відділень при цьому буде скорочено на одну годину.

ПриватБанк зробив важливу заяву перед Новим роком

Як працюють відділення Приватбанку у новорічні свята

Разом з тим, у ПриватБанку нагадали, що в більшості міст України є чергові відділення, які працюватимуть у вихідні та святкові дні. А подивитися інформацію щодо графіка та розташування відділень можна на сайті фінансової установи.

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