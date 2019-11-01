У листопаді в Україні буде 11 вихідних днів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Додаткових вихідних в листопаді не буде

У листопаді 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 11 вихідних днів і 19 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно із законом, у листопаді додаткових вихідних днів не буде.

Однак протягом місяця ряд українських і міжнародних свят і пам'ятних днів зокрема:

9 листопада День української писемності та мови

9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку

17 листопада День студента

19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби

23 листопада День пам'яті жертв голодоморів

25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.