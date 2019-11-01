У листопаді в Україні буде 11 вихідних днів

Додаткових вихідних в листопаді не буде
У листопаді 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 11 вихідних днів і 19 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно із законом, у листопаді додаткових вихідних днів не буде.
Однак протягом місяця ряд українських і міжнародних свят і пам'ятних днів зокрема:
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.