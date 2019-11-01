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У листопаді в Україні буде 11 вихідних днів

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 07:20
У листопаді в Україні буде 11 вихідних днів
Фото: колаж (РБК-Україна)

Додаткових вихідних в листопаді не буде

У листопаді 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 11 вихідних днів і 19 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно із законом, у листопаді додаткових вихідних днів не буде.

Однак протягом місяця ряд українських і міжнародних свят і пам'ятних днів зокрема:

  • 9 листопада День української писемності та мови
  • 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
  • 16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку
  • 17 листопада День студента
  • 19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби
  • 23 листопада День пам'яті жертв голодоморів
  • 25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

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