ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці можуть працювати менше: кого це стосується

STYLERЖиття    10.11.2019 - 17:41
Українці можуть працювати менше: кого це стосується
Скорочений робочий день - хто має право (Фото: колаж РБК-Україна)

Кодекс законів про працю України передбачає право на скорочений робочий тиждень

Українці мають право працювати не більше 40 годин на тиждень - відповідно до встановленої законом норми тривалості робочого часу - але для деяких зайнятих громадян передбачені більш короткі трудові будні. У Кодексі законів про працю України зазначено перелік людей, чий робочий тиждень має бути коротший на чотири години.

Відповідно до статті 50 глави IV закону, встановлювати меншу норму тривалості робочого часу для працівників підприємства і організації при укладенні колективного договору.

Українці можуть працювати менше: кого це стосується

Хто має право на скорочений робочий день (Ілюстративне фото: loda.gov.ua)

На меншу тривалість робочого часу (стаття 51) мають право розраховувати:

  • працівники у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень;
  • трудяги у віці від 15 до 16 років та учні у віці від 14 до 15 років, які працюють на канікулах - 24 години на тиждень;
  • особи, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці - не більше 36 годин на тиждень;
  • вчителі та лікарі також мають право на скорочену тривалість робочого часу;
  • жінки з дітьми віком до 14 років - скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях;
  • жінки, які виховують дитину з інвалідністю - також скорочений робдень можна встановити за рахунок власних коштів на фірмах

Українці можуть працювати менше: кого це стосується

Хто має право на скорочений робочий день (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)

Шестиденний робочий тиждень та його тривалість:

Зазвичай для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, але може бути і шестиденка з одним вихідним.

В такому разі відповідно до статті 52 Кодексу тривалість щоденної роботи не може перевищувати:

  • 7 годин при тижневій нормі 40 годин;
  • 6 годин при тижневій нормі 36 годин;
  • 4 години при тижневій нормі 24 години.
Додаткова робота є у кожного десятого українця В Україні зроблять законним гнучкий графік роботи: усі подробиці
Новини України Трудовой кодексработа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся