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Хто розбагатіє в 2020 році: астролог назвав щасливчиків

STYLERЖиття    10.11.2019 - 07:39
Хто розбагатіє в 2020 році: астролог назвав щасливчиків
Гороскоп 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

До Нового року залишилося зовсім небагато часу, і для яких знаків зодіаку 2020 рік принесе фінансовий успіх - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 називає знаки Зодіаку, яким пощастить, і вони зможуть поліпшити своє фінансове становище і збільшити доходи. Для деяких рік Металевої Щури принесе справжній успіх.

Близнюки

Близнюкам 2020 рік обіцяє удачу. Гроші в новому році представникам цього знаку Зодіаку повинні приходити легко і без ускладнень. Але щоб все дійсно було добре у фінансовому плані, близнюкам необхідно дуже скрупульозно вибирати нові ділові пропозиції.

Необдумані, ризиковані кроки можуть позбавити близнюків стабільного джерела доходів, яке існує в даний час. Тому головне вчасно зорієнтуватися, і тоді успіх вас не залишить.

Хто розбагатіє в 2020 році: астролог назвав щасливчиків

Гороскоп 2020: астрологи назвали щасливчиків у новому році (фото: pixabay.com)

Терези

У новому році представників цього знака Зодіаку чекають зміни. Терези мріють, що новий рік принесе їм гроші і різноманітні матеріальні блага. Зірки обіцяють терезам вигідну ділову пропозицію, яка дозволить поїхати в цікаву відрядження за кордон.

Але треба буде добре попрацювати, щоб добитися прихильності начальства. Терезам не варто вступати в конфліктні ситуації на роботі, щоб не зіпсувати собі кар'єру.

Хто розбагатіє в 2020 році: астролог назвав щасливчиків

Гороскоп 2020: астрологи назвали щасливчиків у новому році (фото: pixabay.com)

Водолій

Водоліям удача посміхнеться навесні 2020 року. У квітні-травні водолії можуть розраховувати на серйозний грошовий приз. Може так статися, що дорогий подарунок вам подарують дуже близькі люди. Можливо удача цим представникам знака Зодіаку посміхнеться у лотереї.

Але все ж не варто витрачати багато грошей даремно, а краще їх вкладати з розумом і робити заощадження, які в майбутньому можна буде примножити або вкласти у вигідну справу.

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