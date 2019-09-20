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Вихідні дні у жовтні: скільки будуть відпочивати українці

STYLERЖиття    20.09.2019 - 07:03
Вихідні дні у жовтні: скільки будуть відпочивати українці
Вихідні у жовтні 2019 в Україні (колаж: РБК-Україна)

У жовтні українці зможуть відпочивати від роботи на один день більше

У жовтні 2019 року українці зможуть отримати додатковий вихідний день, який буде приурочений до свята Дня захисника України (День українського козацтва). Скільки вихідних днів буде в наступному місяці - у матеріалі Styler.

Всього у жовтні 2019 в українців буде дев'ять вихідних днів і 22 робочих дня. З дев'яти вихідних - один буде додатковим. Це понеділок, 14 жовтня, який також збігається з одним з найбільших релігійних свят для православних християн - Покровою Пресвятої Богородиці.

Таким чином, в середині жовтня, українці відпочиватимуть три дні поспіль - 12,13 і 14 числа. Окрім того, вихідними будуть 5, 6, 19, 20, 26 і 27 жовтня.

Вихідні дні у жовтні: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні в жовтні 2019 в Україні (фото: pixabay.com)

Варто відзначити, що до 2015 року осінь була єдиним сезоном, в якому в українців не було додаткових вихідних. Свято Дня захисника України було призначено на 14 жовтня, як альтернатива радянському 23 лютого, у 2014-му, а з наступного року цей день став офіційним вихідним.

Раніше став відомий графік з датами шкільних канікул 2019-2010. Відзначимо, що згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів.

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