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Свята і вихідні в 2020 році: з'явився календар на наступний рік

STYLERЖиття    09.08.2019 - 07:24
Свята і вихідні в 2020 році: з'явився календар на наступний рік
Календар на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Також повідомляється, які робочі дні рекомендується зробити вихідними у 2020 році

Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році. Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців.

Так, в 2020 році святковими днями будуть:

  • 1 січня – Новий рік
  • 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове.
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день.
  • 1 травня – День праці.
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).
  • 28 червня – День конституції України.
  • 24 серпня – День Незалежності України.
  • 14 жовтня – День захисника.
  • 1 вихідний день на Великдень і 1 один вихідний день на Трійцю.

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Рекомендується зробити вихідними днями:

  • 9 березня, понеділок – так як 8 березня випадає на неділю.
  • 20 квітня, понеділок – так як 19 квітня (Великдень) випадає на неділю.
  • 11 травня, понеділок – так як 9 травня випадає на суботу.
  • 8 червня, понеділок – так як 7 червня (Трійця) випадає на неділю.
  • 29 червня, понеділок – так як 28 червня (День конституції) випадає на неділю.

Рішення про перенесення робочих днів приймає роботодавець на підставі рекомендаційного розпорядження. Також варто враховувати, що напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на 1 годину.

Крім того, у 2020 році встановлюється скорочена тривалість робочого часу згідно Кзпп:

Для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Для працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують Медовий, Горіховий і Яблучні Спаси.

А також розповідали про те, як українці святкуватимуть День Незалежності.

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