Вихідні дні восени 2019: скільки відпочиватимуть українці

Свято День захисника України подарує нам триденний уїк-енд
Осінь 2019 почнеться і закінчиться вихідними, і хоч додатковий святковий день буде тільки один, все ж уїк-ендівські "рубежі" можуть вселяти надію, що і сам сезон буде спокійним.
Всього календарних вихідних налічується 26 з 91, плюс ще один додатковий - на свято День захисника України, який припадає в цьому році на понеділок (що автоматично створює для українців триденні "канікули").
В 2019 році вересень, жовтень і листопад мають рівну кількість вихідних - в кожному місяці їх буде по 9. Почнеться осінь в неділю, а закінчиться в суботній день.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Вихідні восени 2019:
Зазначимо, що 2019 рік підносить аналогічні вихідні "межі" й для зими - грудень розпочнеться в неділю, а лютий 2020-го закінчиться в суботу. Така виходить календарна магія.
Ілюстративне фото (pixabay.com/jbom411)
Як повідомлялося раніше, Міносвіти рекомендувало навчальним закладам графік з датами шкільних канікул 2019-2010. Зазначимо, що згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів.
До речі, в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала українців зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.