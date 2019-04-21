Вибори 2019: найяскравіші і веселі фото з дільниць

Вибори 2019 вже запам'яталися безліччю незвичайних моментів
Другий тур виборів 2019 надовго запам'ятається українцям незвичайними подіями та яскравими спогадами. Тому Styler вирішив зібрати найбільш відмінні і незвичайні фото.
На спеціальній дільниці у пологовому будинку №7 в Одесі активно голосують майбутні мами і лікарі. Голосування проходить у дитячому відділенні. Як розповів голова дільничної комісії Андрій Кірєєв, станом на 10:30 проголосувало більше половини зареєстрованих виборців.
Вибори президента (фото: Думська)
Люди йдуть на виборчі дільниці цілими сім'ями і беруть з собою дітей, які також не проти віддати свій голос:
Вибори президента (фото: РБК-Україна)
Деякі приходили на вибори зі своїми вихованцями. Наприклад, ось так відбувалося голосування в Харківському СІЗО під час другого туру президентських виборів 21 квітня 2019.
Фото: (unian)
А ось у Гостомелі, до речі, виборцям, які прийшли голосувати вперше, на ділянках роздають тюльпани. Про це ЧЕСНО інформує в Twitter:
У Гостомелі виборцям, які прийшли голосувати вперше, на дільницях роздають тюльпани. pic.twitter.com/HSbHk3qvPz— ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р.
Нагадаємо, що Світлична проголосувала в Харкові, Олег Винник віддав свій голос в Берліні.
Ми писали, що 21 квітня чоловік помер прямо на виборчій дільниці. Слід зазначити, що раніше під час першого туру президентських виборів 31 березня стався схожий інцидент. У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік.