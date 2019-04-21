Вибори 2019: найяскравіші і веселі фото з дільниць

Колаж РБК-Україна

Вибори 2019 вже запам'яталися безліччю незвичайних моментів

Другий тур виборів 2019 надовго запам'ятається українцям незвичайними подіями та яскравими спогадами. Тому Styler вирішив зібрати найбільш відмінні і незвичайні фото.

На спеціальній дільниці у пологовому будинку №7 в Одесі активно голосують майбутні мами і лікарі. Голосування проходить у дитячому відділенні. Як розповів голова дільничної комісії Андрій Кірєєв, станом на 10:30 проголосувало більше половини зареєстрованих виборців.

Вибори президента (фото: Думська)

Люди йдуть на виборчі дільниці цілими сім'ями і беруть з собою дітей, які також не проти віддати свій голос:

Вибори президента (фото: РБК-Україна)

Деякі приходили на вибори зі своїми вихованцями. Наприклад, ось так відбувалося голосування в Харківському СІЗО під час другого туру президентських виборів 21 квітня 2019.