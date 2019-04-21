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Вибори 2019: найяскравіші і веселі фото з дільниць

STYLERЖиття    21.04.2019 - 14:56
Вибори 2019: найяскравіші і веселі фото з дільниць
Колаж РБК-Україна

Вибори 2019 вже запам'яталися безліччю незвичайних моментів

Другий тур виборів 2019 надовго запам'ятається українцям незвичайними подіями та яскравими спогадами. Тому Styler вирішив зібрати найбільш відмінні і незвичайні фото.

На спеціальній дільниці у пологовому будинку №7 в Одесі активно голосують майбутні мами і лікарі. Голосування проходить у дитячому відділенні. Як розповів голова дільничної комісії Андрій Кірєєв, станом на 10:30 проголосувало більше половини зареєстрованих виборців.

 

Вибори президента (фото: Думська)

Люди йдуть на виборчі дільниці цілими сім'ями і беруть з собою дітей, які також не проти віддати свій голос:

 

Вибори президента (фото: РБК-Україна)

Деякі приходили на вибори зі своїми вихованцями. Наприклад, ось так відбувалося голосування в Харківському СІЗО під час другого туру президентських виборів 21 квітня 2019.

Фото: (unian)

А ось у Гостомелі, до речі, виборцям, які прийшли голосувати вперше, на ділянках роздають тюльпани. Про це ЧЕСНО інформує в Twitter:

Нагадаємо, що Світлична проголосувала в Харкові, Олег Винник віддав свій голос в Берліні.

Ми писали, що 21 квітня чоловік помер прямо на виборчій дільниці. Слід зазначити, що раніше під час першого туру президентських виборів 31 березня стався схожий інцидент. У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік.

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