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Выборы 2019: самые яркие и забавные фото с участков

STYLERЖизнь    21.04.2019 - 14:56
Выборы 2019: самые яркие и забавные фото с участков
Коллаж РБК-Украина

Выборы 2019 уже запомнились множеством необычных моментов

Второй тур выборов 2019 надолго запомнится украинцам необычными событиями и яркими воспоминаниями. Потому Styler решил собрать самые отличительные и необычные фото.

На специальном участке в родильном доме №7 в Одессе активно голосуют будущие мамы и врачи. Голосование проходит в детском отделении. Как рассказал глава участковой комиссии Андрей Киреев, по состоянию на 10:30 проголосовало больше половины зарегистрированных избирателей.

 

Выборы президента (фото: Думская)

Люди идут на избирательные участки целыми семьями и берут с собой детей, которые также не прочь отдать свой голос:

 

Выборы президента (фото: РБК-Украина)

Также некоторые приходили на выборы со своими питомцами. Например, вот так проходило голосование в Харьковском СИЗО во время второго тура президентских выборов 21 апреля 2019.

 

Фото: (unian)

А вот в Гостомеле, к слову, избирателям, которые пришли голосовать впервые, на участках раздают тюльпаны. Об этом ЧЕСНО информирует в Twitter:

Напомним, что Светличная проголосовала в Харькове, а Олег Винник отдал свой голос в Берлине.

Мы писали, что 21 апреля мужчина умер прямо на избирательном участке. Следует отметить, что ранее во время первого тура президентских выборов 31 марта произошел похожий инцидент. Во Львове на избирательном участке после голосования на выборах президента Украины умер мужчина.

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