Світлична проголосувала у Харкові

Фото: Юлія Світлична (kharkivoda.gov.ua)

На виборах президента Світлична проголосувала за "єдність та розвиток Харківщини"

Голова Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) Юлія Світлична сьогодні, 21 квітня, у другому турі виборів 2019, проголосувала на свої дільниці у Харкові. Про це йдеться у повідомленні прес-служби адміністрації.

"Я проголосувала за сильну країну, за єдність та розвиток Харківщини, за те, щоб кожен харків’янин відчував себе частиною країни та мав повну підтримку держави", - сказала Світлична.

За її словами, всі виборчі дільниці в області відкрилися. Явка виборців, станом на 11.25, складала близько 10-20% в залежності від дільниць. Безпеку та громадський порядок у день другого туру виборів президента України в регіоні забезпечують близько 10 тисяч правоохоронців.

"На даний момент не зафіксовано системних порушень. Я сподіваюся, що кожен громадянин прийде на свою виборчу дільницю, виконає свій громадянський обов'язок та віддасть голос за того кандидата, якого він обрав. А ми проведемо цей процес так само спокійно та безпечно, як і під час першого туру виборів", - відзначила Світлична.

Нагадаємо, станом на 11.00, відповідно до даних Центральної виборчої комісії, явка склала 18,15%.