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Олег Винник обирав президента в несподіваному місці

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 12:39
Олег Винник обирав президента в несподіваному місці
Де Олег Винник обирав президента (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник віддав свій голос на виборах 2019

У другому турі виборів 2019 в досить несподіваному місці проголосував Олег Винник. Так, посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував фото популярного співака в соціальній мережі Twitter, де видно, що співак знаходиться на виборчій дільниці у Берліні.

"Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зоряний співак Олег Винник!", - написав Мельник.

Олег Винник обирав президента в несподіваному місціОлег Винник голосував не в Україні (фото: twitter.com/MelnykAndrij)

До речі, в Німеччині українці можуть проголосувати на п'яти виборчих дільницях: в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі і Гамбурзі.

Нагадаємо, що Зеленського атакувала вагітна активістка Femen. По дорозі на виборчу дільницю охорона обступила Зеленського кордоном. Це сталося через те, що одна з активісток Femen зустріла його під ділянкою з криками: "Досить ґвалтувати країну".

Ми писали, що 21 квітня чоловік помер прямо на виборчій дільниці. Слід зазначити, що раніше під час першого туру президентських виборів 31 березня стався схожий інцидент. У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський проголосував на виборах президента. Після голосування Зеленський звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і оголосив, що сьогодні "обов'язково буде перемога українців".

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