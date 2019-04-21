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НП на виборах: чоловік помер прямо на виборчій дільниці

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 11:53
НП на виборах: чоловік помер прямо на виборчій дільниці
Вибори 2019 – на ділянці під Тернополем помер виборець (колаж РБК-Україна)

Вибори 2019 забрали життя одного з виборців

На виборах президента 2019 на ділянці під Тернополем помер виборець. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що трагічний інцидент стався на УВП № 610496.

"Ми вже знаходимося на оперативній зв'язку з губернатором і ДВК. Щодо цієї прикрої події. Це сталося в Тернопільській області. Це ДВК № 610496. Я закликаю поважати почуття родичів", - заявила Сліпачук.

Слід зазначити, що раніше під час першого туру президентських виборів 31 березня стався схожий інцидент. У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік.

НП на виборах: чоловік помер прямо на виборчій дільниці

Вибори 2019 – на ділянці під Тернополем помер виборець (колаж РБК-Україна)

За словами голови Залізничної районної адміністрації Ірини Джурик, обставини події встановлюються.

"Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами ділянки впав і помер. На місці вже є сім'я, діти, "швидка", поліція. Обставини події з'ясовують", - розповіла вона.

Слід нагадати, що сьогодні, 21 квітня – другий тур президентських виборів. Експерти попередили про можливі протиправні дії і провокації біля виборчих дільниць. Крім того, вони розповіли, як захистити себе від фальсифікацій. Рекомендується приходити на вибори зі своїми ручками, а також не йти з ділянки, не проголосувавши.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський проголосував на виборах президента. Після голосування Зеленський звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і оголосив, що сьогодні "обов'язково буде перемога українців".

Відзначимо, по дорозі на виборчу дільницю обступила охорона Зеленського, а одна з активісток Femen зустріла його з криками: "Досить ґвалтувати країну".

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