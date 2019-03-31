ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові на виборчій дільниці помер чоловік

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 20:25
У Львові на виборчій дільниці помер чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В даний час обставини події встановлюються

У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає "Громадське".

За словами голови Залізничної районної адміністрації Ірини Джурик, обставини події встановлюються.

"Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами ділянки впав і помер. На місці вже є сім'я, діти, "швидка", поліція. Обставини події з'ясовують", - розповіла вона.

Нагадаємо, вдень 31 березня повідомлялося, що співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряли повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Правоохоронці обстежили авто і прилеглу територію.

В поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля був оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Поліція Донецької області в салоні раніше "минированного" автомобилянашла 563 виборчих бюлетеня, відкрито справу.

"Львівгаз Збут": рахунки за лютий не містять субсидії і підлягають повній оплаті Тариф "Львівгазу" на розподіл газу є планово збитковим
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Львів
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся