Вибори 2019: назвали найбільш масові порушення

Фото: вибори президента України 31 березня 2019 (РБК-Україна)

Вибори президента України 31 березня експерти назвали агресивними і активними

Вибори президента 31 березня пройшли в Україні без істотних порушень. Поки у триває підрахунок голосів і визначаються кандидати-переможці першого туру, у громадянській мережі "ОПОРА" розповіли про порушення, зафіксовані під час голосування на виборчих дільницях. Координатор ГМ Ольга Айвазовська також назвала найбільш "популярні" з них, передає "Радіо Свобода".

Так, найпоширенішим порушенням стало розголошення таємниці голосування на виборах.

Також у сумнівний топ увійшло фотографування виборчого бюлетеня.

Як зазначила Айвазовська, обидва приклади є серйозним порушенням.

Вона розповіла, що знімають бюлетень в основному для того, щоб показати результати голосування в соціальних мережах, а це може свідчити про продаж свого голосу.

"На щастя, покриття таких порушень - близько 4% виборчих дільниць в цілому. І результат насправді на 1-1,5% вище, ніж ми фіксували в 2014 році ", - каже Айвазовська.

Фото: вибори президента 2019 в Києві (РБК-Україна)

Мали місце також і процедурні порушення, такі як некоректне проведення ранкових засідань виборчих комісій. У той же час подібних випадків було менше, ніж у 2014 році.

Координатор "ОПОРИ" визначила явку на виборах президента 2019 на 3% вище, ніж у 2014-му.

Сам же виборчий процес Айвазовська охарактеризувала як "агресивний" та "активний".

Фото: вибори президента 2019 (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, у Києві на виборах президента 2019 біля будівлі ЦВК молоді люди спортивної статури прогнали журналіста російського телеканалу. Йому не дали зняти сюжет про хід голосування і звинуватили в спробі спотворити результати екзит-полів.

Також ми писали про те, що в Києві в Дніпровському районі на одній з дільниць у працівниці комісії виявили ручки з чорнилами, які зникають.

Додамо також, що користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.