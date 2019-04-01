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Тітушки вже "відзначилися" під ЦВК: чим все скінчилося (відео)

STYLERВибори 2019    01.04.2019 - 03:30
Тітушки вже "відзначилися" під ЦВК: чим все скінчилося (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У день виборів 2019 в Києві під ЦВК молоді люди прогнали російського журналіста

На виборах президента 2019 у Києві біля будівлі Центральної виборчої комісії стався інцидент - молоді люди спортивної статури прогнали журналіста російського телеканалу "Дождь. Співробітникові ЗМІ не дали зняти сюжет про хід голосування, передає "Укрінформ".

Кореспондента Володимира Роменського штовхнули і вилаяли. Один з хлопців порекомендував йому їхати "у свою Росію".

Причиною такої різкої реакції стала впевненість молодих людей в тому, що журналіст мав намір спотворити результати екзит-полів - кореспондент заявляв, що чинний президент Петро Порошенко сфальсифікував дані, а група молодиків під будівлею ЦВК є прихильниками Юлії Тимошенко, яка має намір оскаржувати результати виборів.

Через деякий час хлопці під ЦВК на Печерську вирішили розійтися. Вони залишили після себе багато сміття.

Відео: YouTube / ТСН

Від самого ранку 31 березня в столиці під Ценртизбиркомом почали збиратися молоді люди міцної статури із символікою громадської організації POTON ("Постійний тонус").

Керівник ГО Павло Онищенко - з Харкова, раніше працював у міліції. Як можна побачити на його сторінці в соціальній мережі, він брав участь в акціях на підтримку Юлії Тимошенко.

Онищенко заявив, що його організація співпрацює з "Нацдружинами" і "Нацкорпусом" в Харкові, ходить на "спільні рейди", передає hromadske.ua.

За його словами, POTON ніким не фінансується і повністю знаходиться на самозабезпеченні.

Відео: twitter.com/HromadskeUA

Кажучи про молодих людей під будівлею ЦВК, представники POTON назвали всіх їх "козацького роду".

Відео: twitter.com/HromadskeUA

Онищенко запевнив, що члени організації приїхали до Києва для того, щоб не допустити фальсифікацій. Він додав, що POTON мають намір стояти під ЦВК до кінця підрахунку голосів.

Відео: YouTube/NGO Centre UA

Зазначається, що рух ЧЕСНО 31 березня поінформувала про те, що через соцмережі збирають людей на проплачений мітинг під будівлю Центрвиборчкому.

Тітушки вже &quot;відзначилися&quot; під ЦВК: чим все скінчилося (відео)

Рух ЧЕСНО повідомило про проплаченому мітингу

Оплата за акцію складає від 350 до 400 гривень, а з 19.00 до 6.00 1 квітня - за 700 гривень.

Як повідомлялося раніше, в Києві 31 березня у Печерському районі біля будівлі ЦВК зібралося велика кількість молодих людей спортивної статури. За їх словами, вони спостерігають за порядком.

Також ми писали про те, що в Києві в Дніпровському районі на одній з дільниць у працівниці комісії виявили ручки з чорнилами, які зникають. У мережі з'явився справжній скандал.

Додамо, що в Києві стався інцидент - побили скандального блогера Данила Чікіна.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на даний момент на виборах 2019 лідирує Володимир Зеленський. Друге місце займає діючий президент України Петро Порошенко. Користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.

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